МИНСК, 2 фев – Sputnik. Коммунальное хозяйство Рогачева (Гомельская область) креативно подошло к решению проблемы с долгами за потребленные гражданами жилищно-коммунальные услуги – жителям города предлагают платить коммуналку вторсырьем, сообщил ресурс " Рогачев Онлайн ".

Соответствующие объявления от КЖЭУП "Рогачев" были размещены на дверях подъездов домов города.

"Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие "Рогачев" предлагает вам возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги посредством сдачи вторичных ресурсов", – говорится в объявлении.

Там также указывается, что в счет оплаты ЖКУ будут принимать макулатуру, пластиковые отходы и стеклотару.

При этом стоимость, по которой будут брать вторсырье у жильцов, не приведена.

Сообщается, что объявления уже вызвали негодование у горожан: жители Рогачева подозревают, что вторсырье у граждан КЖЭУП будет принимать по заниженным ценам. Кроме того, люди задаются вопросом: как операции по отплате ЖКУ "натурой" будут проведены через банк.