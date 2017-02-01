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Коммуналку в Рогачеве можно будет оплатить "натурой"

02.02.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Коммунальное хозяйство Рогачева (Гомельская область) креативно подошло к решению проблемы с долгами за потребленные гражданами жилищно-коммунальные услуги – жителям города предлагают платить коммуналку вторсырьем, сообщил ресурс "Рогачев Онлайн".

Коммуналку в Рогачеве можно будет оплатить "натурой"
© Sputnik/ Роман Шантар
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Соответствующие объявления от КЖЭУП "Рогачев" были размещены на дверях подъездов домов города.

"Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие "Рогачев" предлагает вам возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги посредством сдачи вторичных ресурсов", – говорится в объявлении.

Там также указывается, что в счет оплаты ЖКУ будут принимать макулатуру, пластиковые отходы и стеклотару.

При этом стоимость, по которой будут брать вторсырье у жильцов, не приведена.

Сообщается, что объявления уже вызвали негодование у горожан: жители Рогачева подозревают, что вторсырье у граждан КЖЭУП будет принимать по заниженным ценам. Кроме того, люди задаются вопросом: как операции по отплате ЖКУ "натурой" будут проведены через банк.

 
Теги: Минск
 
 
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Объявления уже вызвали негодование у горожан: жители Рогачева подозревают, что вторсырье у граждан КЖЭУП будет принимать по заниженным ценам.

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