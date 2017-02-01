﻿﻿ В Брузгах велосипедист пытался провезти через границу на себе автозапчасти на сумму 3 тысячи евро. 21.by
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В Брузгах велосипедист пытался провезти через границу на себе автозапчасти на сумму 3 тысячи евро

02.02.2017 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычную контрабанду обнаружили гродненские таможенники. Житель Гродненской области ехал из Польши на велосипеде по «зеленому» коридору. Однако под верхней одеждой велосипедиста в специально изготовленном поясе сотрудники таможни нашли 58 единиц датчиков парковки, блоков розжига и управления. Предварительная стоимость автомобильных запчастей составила почти 3 тысяч евро, сообщается на официальном сайте Государственного таможенного комитета.


Учитывая частоту пересечения данным гражданином границы, стоимость и количество перемещаемого товара, автозапчасти не могут быть отнесены к товарам для личного пользования и, соответственно, подлежат декларированию.

В этот же день белорусские таможенники задержали похожую контрабанду. Правда, автозапчасти перевозились на легковом автомобиле, в салоне которого были обнаружены 160 незадекларированных единиц автозапчастей стоимостью более 6,5 тыс. евро, среди которых блоки управления и розжига, датчики парковки, ксеноновые лампы.


По фактам недекларирования товаров Гродненской региональной таможней начаты административные процессы. Контрабандные запчасти изъяты до решения суда.

 
 
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Под верхней одеждой велосипедиста в специально изготовленном поясе сотрудники таможни нашли 58 единиц датчиков парковки, блоков розжига и управления.

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