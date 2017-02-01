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Вечер памяти Тихановича пройдет 10 февраля во Дворце Республики
02.02.2017 17:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Вечер памяти Народного артиста Александра Тихановича пройдет в столичном Дворце Республики 10 февраля.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тиханович
Вечер памяти Тихановича организуют и во Дворце Республики. Концерт пройдет 10 февраля, многие артисты исполнят там композиции экс-лидера "Верасов". Среди тех, кто будет выступать — Анастасия Тиханович, Ядвига Поплавская, ансамбль "Песняры", Тео, Георгий и Дмитрий Колдуны, а также многие другие исполнители.
Билет на концерт памяти Александра Тихановича стоит 10-20 рублей. Часть самых дешевых билетов на мероприятие уже распродана.
Начнется вечер памяти в 19:00, в тот же день покажут и телеверсию концерта — на "ОНТ" в 21:05.
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Выступят в память о Народном артисте десятки исполнителей, среди которых - его дочь Анастасия Тиханович и вдова Ядвига Поплавская.
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