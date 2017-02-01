МИНСК, 2 фев — Sputnik. Вечер памяти Народного артиста Александра Тихановича пройдет в столичном Дворце Республики 10 февраля.



© Sputnik / Виктор Толочко Овации и "Малиновка": как Минск простился с Тихановичем

Тиханович скончался в ночь с 27 на 28 января после продолжительной болезни легких. Прощались с Народным артистом в Минске 30 января — на панихиду по нему пришли тысячи человек.

Вечер памяти Тихановича организуют и во Дворце Республики. Концерт пройдет 10 февраля, многие артисты исполнят там композиции экс-лидера "Верасов". Среди тех, кто будет выступать — Анастасия Тиханович, Ядвига Поплавская, ансамбль "Песняры", Тео, Георгий и Дмитрий Колдуны, а также многие другие исполнители.

Билет на концерт памяти Александра Тихановича стоит 10-20 рублей. Часть самых дешевых билетов на мероприятие уже распродана.

Начнется вечер памяти в 19:00, в тот же день покажут и телеверсию концерта — на "ОНТ" в 21:05.