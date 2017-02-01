Ближайшие выходные в Минске будут не очень холодными: в субботу и воскресенье днем синоптики обещают всего до трех градусов мороза — по сравнению с надвигающимися арктическими морозами погода почти как на курорте! Предлагаем вам не засиживаться дома, а вооружиться афишей Sputnik на 4-5 февраля и куда-нибудь сходить.

Экскурсия по Тракторному

Совсем скоро часть исторической застройки у Тракторного завода будет снесена. Активисты решили напомнить всем желающим об истории этого микрорайона и том, почему он на самом деле важен и знаков. Обязательно посетите экскурсию — она действительно будет очень интересной.

Посетить экскурсию "Истории со старого подъезда" можно бесплатно. Время: 15:00, суббота. Место встречи — выход из одноименной станции метро на сторону МТЗ.

Вечеринка "Мечта 008"

Серия популярных у молодежи вечеринок "Места" пройдет уже в восьмой раз — на этот раз в новом месте, баре "Брюгге". Играть там будут электронную музыку и гости из Москвы и Киева, а также белорусские электронщики. По традиции будет богатое визуальное оформление и много модных молодых людей — этакая выставка хипстеров.

Пройти на "Мечту" можно будет только совершеннолетним, билет стоит 10 рублей. Начало мероприятия — в полночь с субботы на воскресенье.

Самая обсуждаемая выставка города

В рамках проекта "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" столичная галерея "Дом картин" три дня собирала произведения от всех желающих — лишь бы те проходили в дверной проем. С четверга галерея предлагает вам оценить творчество соотечественников-любителей. Кто знает, вдруг среди наших соседей действительно найдутся новые Айвазовские и Тулуз-Лотреки? Если не уверены в том, что выставка интересная — посмотрите наш видеорепортаж с открытия >>

Продлится выставка "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" в галерее "Дом картин" вплоть до 26 февраля.

Семейный фестиваль

Фестиваль для всей семьи "Family Fest" продлится все выходные в столичном "Дворце спорта". Организаторы уверены, что именно семейный фестиваль — это "отличный формат отдыха для современных родителей". Планируется, что интересно будет там не только взрослым, но и детям — в программе предусмотрены игровые площадки, а также множество других интересных мероприятий.

Вход на семейный фестиваль будет стоит от пяти рублей (для детей) до десяти (для взрослых).