За трагедию в Борисове , где год назад от угарного газа погибли жильцы двух квартир, ответили два слесаря «Борисовгаза» . Однако ни они, ни «Минскоблгаз» с приговором суда не согласны. Ведь проблемы были не только с газовой колонкой, много вопросов к вентиляции в старой панельке. TUT.BY поговорил о громком деле с главным инженером «Минскоблгаза» Сергеем Курашевичем, экспертом, который исследовал колонку после трагедии, Иваном Зданчуком и первым заместителем начальника главного следственного управления СК Василием Галем, который руководил группой, расследовавшей громкое уголовное дело.





Главным доказательством вины слесарей стала газовая колонка в квартире, в которой жила семья из четырех человек.

По словам Сергея Курашевича, главного инженера Минскоблгаза, слесари Алексей Лукаш и Александр Чистяков выезжали в квартиру № 4 (где жила семья из четырех человек — TUT.BY) для ремонта газовой колонки в декабре 2015 года. 22-го Лукаш устранил течь воды из колонки, 23-го Чистяков восстановил электропитание колонки.

— Во время выполнения данных работ, каких либо загрязнений газовой колонки слесарями установлено не было, — говорит главный инженер. — По картине горения газа слесари убедились, что колонка находилась в технически исправном состоянии. Нарушений в ее работе, которые бы требовали отключение колонки не имелось.

В Минскоблгазе также обратили внимание, что загрязнения, которые эксперт обнаружил на на газовом клапане, теплообменнике, дефлекторе газоотводящего устройства не могли привести к повышенному выделению угарного газа.

— Из заключения эксперта следует, что при исправной работе дымовых и вентиляционных каналов и наличия достаточного воздухообмена в квартире, все продукты сгорания независимо от содержания в них угарного газа, не попали бы в помещения, а вышли бы через дымоход наружу, — отметил Сергей Курашевич.

«Назвать сроки загрязнения нельзя»

После трагедии исследование водонагревательного оборудования в квартирах погибших проводила компания «Беллиз». Иван Зданчук, акционер Беллиз рассказал TUT.BY: колонка в квартире № 4, где жила семья Булай — родители и двое детей, не соответствовала стандартам и работала в условиях неисправного дымохода. Все это он изложил в своем заключении, озвученном на суде.

— Конечно, то, что колонка выделяла СО в 30 раз больше нормы — 1,525% — не соответствует стандартам. Норма в данном случае — 0,05%, — пояснил эксперт. — Но мы 15 дней работали с этим оборудованием в лаборатории, где исправны вентиляция и дымоход, и никто не пострадал.

При этом, говорит Иван Зданчук, система автоматики, которая отключает оборудование, если нет тяги, была исправна. Время срабатывания — 32 секунды, при норме не более 60 секунд.

Эксперт также сообщил, что на элементах колонки они обнаружили жировые отложения и мусор. При этом горелка работала в «режиме превышения выделения СО в 30 раз».

— Но назвать сроки загрязнения я не могу, — говорит эксперт. — Методики, чтобы это определить просто не существует. Ведь это все равно, что сказать, какой срок грязи на твоей машине. Ездишь по городу в хорошую погоду, машина может и за месяц не испачкаться. А если в лес за грибами, хватит и дня. Так и здесь.

Специалист также обратил внимание, что в инструкции по эксплуатации водонагревательного оборудования значатся не только обслуживание специализированными организациями. Это еще осмотр и уход, которые должны обеспечивать сами жильцы. Именно хозяева обязаны следить, какое пламя, смотреть, чтобы колонка была вымыта и вычищена.

— Однако то, в каком состоянии оборудование поступило к нам, показывает — ухаживали за ним плохо, — резюмирует Иван Зданчук и еще раз повторяет вывод проведенного исследования: — Работа не соответствующего стандартам оборудования в условиях неисправного дымохода.

СК: Люди жили с этими недостатками более 40 лет и никаких ЧП не было





— Позиция Минскоблгаза, которой полностью отрицает свою вину, мягко сказать, нас удивила, — говорит первый замначальника главного следственного управления СК Василий Галь. — Раз Минскоблаз утверждает, что проблемы с вентиляцией были по всему дому, пусть ответит на один конкретный вопрос: почему трагедия произошла именно в этой квартире? Действительно, безопасность использования газовой колонки обеспечивает три пункта: исправность самого оборудования, а также вентиляции и дымохода. Как установлено в ходе следствия и в Борисове, и в Слуцке (где в кафе от отравления угарным газом погибли две женщины — Прим. TUT.BY) все три пункта не соответствовали техническим требованиям. Но причиной всему в первую очередь стала неисправность газового оборудования, это ведь источник повышенной опасности, а дымоход и вентиляция не сыграли определяющую роль.

— Почему вы так решили? Проводились какие-то испытания?

— Конечно, к исследованию были привлечены лучшие специалисты, научные сотрудники, профессура и кстати сотрудники газовой отрасли тоже были в составе комиссии. Проще говоря, если бы газовое оборудование было исправно, ЧП не случилось бы. Люди ведь погибли от отравления угарным газом, образовавшимся из-за неисправности газового прибора, а не от попавшего в их жилища неизвестно от куда неустановленного вещества.

— Но к работе вентиляции все-таки были вопросы?

— Она работала, но не в полном объеме. Специалисты проводили замер воздухообмена кухни и санузла, при положенных цифрах в 110 кубов он показал 104,4. То есть, на 95% вентиляция была в рабочем состоянии. Если бы водонагревательная колонка работала как положено, не чадила, не было бы чем отравиться. В квартире, где случилась трагедия, воздухообмена было достаточно: из-за того, что некоторые члены семьи курили, форточки периодически открывались, кроме того, стояли старые окна, через которые спокойно проходил воздух.

В этом доме есть особенности с вентиляцией, ее делали еще во времена СССР, и тогда регламент позволял это, сейчас требования изменились. При капитальном ремонте дома это должны были бы исправить, только вот ремонта не было. Уже после ЧП некоторые стали обращать внимание на «зонтики», установленные над дымовым каналом, говорить, что они стали причиной гибели 6 человек. Замечу, эти «зонтики» идентичны тем, которые были установлены при строительстве в 1973 году. Нарушений со стороны ЖЭСа не было. Люди жили с этими недостатками более 40 лет и никаких ЧП не было.

Когда случилась трагедия в Борисове, Следственный комитет инициировал проверку всего газового оборудования в жилом фонде страны, а также дымоходов и вентиляции. В 2015 году должностными лицами газоснабжающих организаций к административной ответственности за нарушение правил пользованием газа в быту было привлечено 269 граждан. А вот что показала проверка после ЧП: в стране установлено 125 тысяч газовых котлов и колонок, 5 тысяч пришлось отключить из-за неисправности, помимо этого выявлено еще 15 тысяч нарушений. Выходит, к каждому пятому газовому прибору есть вопросы.





— Есть ли документ, который определяет, как часто в доме простого потребителя должны проверять колонку?

— Чаще всего производитель указывает периодичность технического обслуживания — раз в два года. Некоторые — раз в год. Что касается Борисова, то там техническое обслуживание должны были провести в июле 2015 года, но не сделали этого. За месяц до гибели люди жаловались на газовую колонку, обращались в соответствующую службу, но надлежащего ремонта не провели, в следствии чего погибли 6 человек. И это не снимает ответственности с работников газовой службы.

— Это правда, что от отравления угарного газа люди погибают за считанные минуты, не успев позвать никого на помощь?

— Да, период от головокружения, недомогания до потери сознания и правда очень короткий — 1−2 минуты. В этой же квартире в Борисове погибшая девочка-подросток переписывалась в социальных сетях с подружкой. Последнее сообщение она набрала в 19.43 после минутной паузы уже с множественными ошибками в тексте. Можно предположить: ребенок погиб за несколько минут. Бездыханное тело женщины, которая жила на третьем этаже, нашли возле водной двери. Видимо, она почувствовала что-то неладное и хотела позвать на помощь, но не успела. Ее муж умер прямо от угарного газа, сидя в кресле.

— Сотрудники газовой службы говорят, что загрязнений на колонке могло не быть.

— Это лукавство. По показаниям первого слесаря, когда он пришел, колонка была чистой, однако эти слова опровергают эксперты. Нельзя ее довести до такого состояния за один месяц. Комплексной экспертизой было достоверно установлено что загрязнения водонагревательной колонки уже были как минимум — за два месяца до трагедии. Второй слесарь вообще колонку не разбирал, не чистил, хотя по нормативным документам, специалист обязан проверить работоспособность, разобрать ее и почистить, удалить жир, грязь, все отложения.

— Так мог ли слесарь без соответствующего прибора определить уровень СО?

— Без соответствующего прибора, конечно, нет. Но независимо от характера ремонтной заявки слесарь обязан проверить исправность работы газового оборудования. При добросовестном выполнении этой обязанности трагедии бы не случилось.

— Во время судебного процесса эксперт заявил, что превышение СО в 30 раз само по себе не критично.

— Можно только предложить эксперту самому зайти в такое помещение. Когда в Слуцке в кафе погибли две женщины, отравившись угарным газом, мы тоже проводили исследования колонки прямо на месте. Все вышли на улицу, к окну подвели датчики. Через 10 минут прибор выдал звуковой и световой сигналы «ОПАСНОСТЬ», наступил период, который мог привести к обмороку, через 20 минут нахождения там наступал летальный исход. Потом помещение долго проветривали, никто не решался зайти. По СО превышение нормы было в 27 раз. И это не критично? Исходя из позиции газовых служб то, что прибор чадит в 30 раз — это нормально. Даже современная вентиляция не справится с такими выделениями.

«В стране предложили создать газовый надзор»

— Осужденных слесарей многие называют стрелочниками. Мол, не они должны были нести наказание.

— По документам такие работы, которые проводили они, не нуждаются в контроле руководителя, поэтому они сами т.е. лично несут ответственность. Слесари приходили в квартиру накануне трагедии за месяц, не провели ремонт колонки значит, все вопросы только к ним.

При расследовании и рассмотрении уголовного дела в суде установлено, что состояние дымоходов и вентиляции не является условием, освобождающим от обязанности проводить качественные ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, и соответственно не освобождает от ответственности за их ненадлежащее выполнение.

— Выходит, если бы слесари в квартире вообще не появлялись, то ответственность понесли бы должностные лица?

— Да, к примеру, когда в Логойске взорвался дом, то там судили руководителя. Дело в том, что в райгаз звонили люди, жаловались, но аварийная бригада не направлялась. Именно поэтому он, а также руководитель местной аварийной службы газа были признаны обвиняемыми по уголовному делу и понесли наказание. Что же касается Борисова, несчастный случай могли предотвратить слесари, просто почистив загрязненные узлы водонагревателя.

— Что делать, чтобы избежать подобных трагедий?

— После гибели людей в Борисове мы проанализировали ситуацию и внесли в правительство свои предложения. Во-первых, не совсем правильно, что тот орган, который устанавливает, обслуживает колонки и т.п. сам проверяет свою же деятельность. От этого может страдать объективность оценки своей работы. Поэтому мы предложили создать в стране государственный газовый надзор. Во-вторых, нет единого обязательного для всех порядка проверки дымоходов и вентканалов. СК также предложил внести четкий и понятный технический регламент в этом вопросе. В-третьих, мы инициировали, и это уже выполнено, чтобы все аварийные бригады, т. е сотрудники выезжающие на вызов были снабжены газовыми анализаторами, которые смогут определять уровень угарного газа. В-четвертых, их начнут устанавливать во все квартиры и дома при строительстве и капитальном ремонте.