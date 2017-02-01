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Лукашенко: Главный гарант соблюдения прав граждан - президент

02.02.2017 17:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Главный гарант соблюдения прав граждан - это президент, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда республики Виктора Рябцева.

«Я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, свобода СМИ, свобода слова итак далее — если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент», - сказал президент.

Александр Лукашенко попросил Виктора Рябцева стать надежным стражем соблюдения основного закона страны и вручил ему удостоверение и экземпляр Конституции.

В Беларуси Конституционный Суд формируется из 12 человек. Шестерых назначает президент, столько же избирает верхняя палата парламента. Судья официально вступает в должность после принесения присяги.

 
 
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Белорусский лидер Александр Лукашенко привел к присяге нового судью Конституционного суда.

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