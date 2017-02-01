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"Ловцы умеют только стрелять". "Фауна города" договорилась с зоозащитниками о сотрудничестве

02.02.2017 18:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Обозначить фургоны, прекратить отлов кошек в Минске и разработать программу для их стерилизации, — эти вопросы обсуждали зоозащитники 1 февраля на встрече с руководством государственного предприятия «Фауна города». TUT.BY наблюдал за горячей дискуссией, инициатором которой выступила бывший юрисконсульт предприятия.

Директор ГП «Фауна города» Тамара Цариковская и ее заместитель Владимир Сигай встретились с 14 волонтерами и активистами. Позицию зоозащитников озвучивала Светлана Харевич, председатель социально-экологического общественного объединения «Паритет».

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«Собак нужно ловить гуманными способами»

Светлана Харевич подчеркнула, что хотела бы построить конструктивный и емкий разговор.

— Я надеюсь, мы придем к какому-то общему выводу или хотя бы начнем договариваться, — сказала Харевич.

Женщина поставила несколько ключевых вопросов: почему у собак старые и гнилые поддоны в вольерах? Почему некоторые собаки не доезжают живыми до «Фауны»? Почему ЖЭС не информирует жильцов об отлове бездомных животных?

Вскоре к разговору начали подключаться и другие волонтеры.

— Мы хотим добиться того, чтобы собак ловили более гуманным способом, то есть сетками и сачками. А наши ловцы умеют только стрелять, — заметила Татьяна Андреева, которая подала в суд на работника «Фауны города» за жестокое обращение и убийство собаки.

По данным госпредприятия, за 2016 год отловили 1567 собак, 611 привезли люди. 1678 животных были отданы в добрые руки.

«Нигде не отлавливают котов!»

Один из самых горячих вопросов — отлов котов. Активисты настаивают, что эта практика не распространена в других странах. Более того, зоозащитники связывают увеличение популяции крыс в подвалах многоэтажек с чрезмерным отловом котов. Для того, чтобы решить проблему и с крысами, и излишним приплодом у кошек, зоозащитники за собственные деньги проводят стерилизацию для котов. Но после в «цепочку» включается «Фауна города», которая может отловить уже стерилизованных бездомниц.

Владимир Сигай сказал, что готов идти на компромисс по этому вопросу.

Руководство приюта для животных «Фауна города» также пообещало, что в течение двух месяцев фургоны, на которых передвигаются ловцы, будут соответствующим образом оформлены. В них должна быть оборудована нормальная вентиляция, а у работников — приборы для фиксирования животных.

До середины лета должны заменить поддоны в вольерах с животными и вместе с зоозащитниками разработать план по информированию населения о выездах на отлов животных.

 
Теги: Минск
 
 
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Обозначить фургоны, прекратить отлов кошек в Минске и разработать программу для их стерилизации, - эти вопросы обсуждали зоозащитники 1 февраля на встрече с...

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