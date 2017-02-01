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В Рогачеве появилась возможность оплаты коммунальных услуг вторсырьем

02.02.2017 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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«Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие „Рогачев“ предлагает вам возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги посредством сдачи вторичных ресурсов (пластик, стекло, макулатура)» — такие объявления появились на дверях подъездов в районном центре.


В цехе по эксплуатации и содержанию жилищного фонда КЖЭУП «Рогачев» подтвердили, что такая услуга действительно внедряется предприятием. Коммунальники отметили, что им доведены емкие показатели по сдаче вторичного сырья, «а у некоторых людей, может, и нет наличных денег, но есть избыток макулатуры, пластика». Поэтому цель нововведения — помочь коммунальному предприятию в заготовке вторичного сырья и предложить способ расплатиться за коммунальные услуги.

В пунктах приема вторичного сырья, которые сейчас организуются, будет действовать система накопительных ведомостей. Граждане могут принести туда макулатуру, пластик либо стекло, а средства за сданное вторсырье пойдет в счет оплаты коммунальных услуг.

В КЖЭУП «Рогачев» подчеркнули, что уже поступали звонки от заинтересованных граждан, и высказали надежду, что такой способ оплаты коммуналки будет востребован.

 
 
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В пунктах приема вторичного сырья, которые сейчас организуются, будет действовать система накопительных ведомостей.

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