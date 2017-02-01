МИНСК, 2 фев — Sputnik. Памятник популярному интернет-мему "ждуну" обнаружили в Калининграде, сообщает Sputnik.

Пользователи сети обратили скульптуру морского слона работы Германа Тиле (1913) на Верхнем озере. Работа входит в архитектурную группу "Морские звери". Памятник напомнили им мем "ждун".



© Sputnik Елена Чепинога "Ждун" каллининградский — это скульптура морского слона работы Германа Тиле (1913)

"Я, вот, все долго думал, кого же он мне напоминает? Сегодня осенило — он же наш, калининградский! Думаю, можно использовать теперь как точку притяжения туристов с такой легендой!" — отметил калининградец Михаил Суханов, который первым обратил внимание на поразительное сходство морского льва и "ждуна".

К слову, "ждун", набирающий все большую популярность в интернете, был создан голландской художницей Маргрит ван Брифорт, которая назвала свою работу Homunculus Loxodontus (смесь насекомого и слона). Скульптура находится Нидерландского Лейденского университета. Ван Брифорт посвятила свое творение всем ожидающим приема к врачу пациентам.

В соцсетях "ждун" получил множество разнообразных интерпретаций, стал героем коллажей.