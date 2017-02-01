|
"Ждун" калининградский: памятник интернет-мему обнаружили в России
02.02.2017 19:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Памятник популярному интернет-мему "ждуну" обнаружили в Калининграде, сообщает Sputnik.
Пользователи сети обратили скульптуру морского слона работы Германа Тиле (1913) на Верхнем озере. Работа входит в архитектурную группу "Морские звери". Памятник напомнили им мем "ждун".
© Sputnik Елена Чепинога
"Ждун" каллининградский — это скульптура морского слона работы Германа Тиле (1913)
"Я, вот, все долго думал, кого же он мне напоминает? Сегодня осенило — он же наш, калининградский! Думаю, можно использовать теперь как точку притяжения туристов с такой легендой!" — отметил калининградец Михаил Суханов, который первым обратил внимание на поразительное сходство морского льва и "ждуна".
К слову, "ждун", набирающий все большую популярность в интернете, был создан голландской художницей Маргрит ван Брифорт, которая назвала свою работу Homunculus Loxodontus (смесь насекомого и слона). Скульптура находится Нидерландского Лейденского университета. Ван Брифорт посвятила свое творение всем ожидающим приема к врачу пациентам.
В соцсетях "ждун" получил множество разнообразных интерпретаций, стал героем коллажей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скульптура морского льва была установлена в Калининграде больше века назад, а сегодня приобрела вторую жизнь благодаря внимательным горожанам.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии