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"Ждун" калининградский: памятник интернет-мему обнаружили в России

02.02.2017 19:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Памятник популярному интернет-мему "ждуну" обнаружили в Калининграде, сообщает Sputnik.

Пользователи сети обратили скульптуру морского слона работы Германа Тиле (1913) на Верхнем озере. Работа входит в архитектурную группу "Морские звери". Памятник напомнили им мем "ждун".

"Ждун" калининградский: памятник интернет-мему обнаружили в России
© Sputnik Елена Чепинога
"Ждун" каллининградский — это скульптура морского слона работы Германа Тиле (1913)

"Я, вот, все долго думал, кого же он мне напоминает? Сегодня осенило — он же наш, калининградский! Думаю, можно использовать теперь как точку притяжения туристов с такой легендой!" — отметил калининградец Михаил Суханов, который первым обратил внимание на поразительное сходство морского льва и "ждуна".

К слову, "ждун", набирающий все большую популярность в интернете, был создан голландской художницей Маргрит ван Брифорт, которая назвала свою работу Homunculus Loxodontus (смесь насекомого и слона). Скульптура находится  Нидерландского Лейденского университета. Ван Брифорт посвятила свое творение всем ожидающим приема к врачу пациентам.

В соцсетях "ждун" получил множество разнообразных интерпретаций, стал героем коллажей.

 
Теги: Минск
 
 
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Скульптура морского льва была установлена в Калининграде больше века назад, а сегодня приобрела вторую жизнь благодаря внимательным горожанам.

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