Письмо от Владимира Путина получил ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Чаусского района Владимир Марченко, пишет газета « Искра ». Президент России поздравил Владимира Васильевича с 75-летием контрнаступления советских войск в битве под Москвой.



Фото: «СБ Беларусь Сегодня»

Письмо с кратким адресом отправителя — «Москва. Кремль» — стало большим сюрпризом для 95-летнего ветерана.

— Не ожидал такого внимания, — делится впечатлениями Владимир Марченко. — Приятно, конечно. Радует, что не забывают и отмечают на столь высоком уровне.

Владимир Марченко принял боевое крещение в боях за столицу в 1941 году. Вспоминает:

— Немец уже к Москве подошел. Мне тогда 21 год исполнился, попал я в 39-ю армию в батальон к сибирякам. И мне, молодому лейтенанту, поручили командовать солдатами, которым уже по 30−40 лет и немалый опыт ведения боев за плечами. Но мы быстро поладили, и их жизненный опыт и советы были не лишними для меня в то тяжелое время.

Потом в боях за город Калинин Владимира Марченко ранило — повезло, что в кармане гимнастерки лежали документы и деньги, — пробив их, пуля, едва дойдя до тела, потеряла убойную силу, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: chausynews.by

Письмо наверняка ляжет в одну из увесистых папок, в которых ветеран хранит грамоты, поздравительные адреса, газетные вырезки, фотографии. Есть там снимок, сделанный под Кенигсбергом, на котором он — бравый капитан. Есть фотография, на которой Владимиру Васильевичу вручают благодарность Александра Лукашенко и именные часы за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Был ветеран и как участник обороны Москвы на торжествах, посвященных 850-летию российской столицы.

Рядом со снимками — лоскут из красного сатина, галстук, который повязали ветерану ребята из Чаусского детдома 60 лет назад. Для Владимира Васильевича он также дорог как память.