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Украинские спасатели нашли 15 заблудившихся в горах туристов из Беларуси

02.02.2017 22:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В 16.45 по минскому времени украинским спасателям поступил сигнал от белорусских туристов, которые заблудились в горах Закарпатья, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины вечером 2 февраля.


Фото: dsns.gov.ua

«Туристы из Беларуси во время отдыха в долине Драгобрат Раховского района потеряли ориентир в условиях плохой видимости и заблудились. В состав группы входит 15 человек. Для оказания помощи и проведения поисковых работ были направлены 7 спасателей», — рассказали спасатели.

Спутя два с половиной часа заблудившихся нашли в районе горы Жандарм долины Драгобрат и отвезли к турбазе, где туристы остались отдохнуть.

Спасатели рассказали, что состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

 
 
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В состав группы входит 15 человек, их доставили на турбазу.

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