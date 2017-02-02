Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня будет общаться с журналистами. Он озвучит свою позицию по самым разным вопросам. На подобных дискуссиях белорусский лидер часто делает важные и яркие заявления. Подробности – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Андрея Алексеенко.

Формат общения с журналистами Лукашенко не называет пресс-конференцией. Он подчеркивает: это диалог, хотя тон задает сам.

«Я обязательно буду отвечать на все ваши вопросы, но в процессе ответов хотел бы слышать открытый и честный диалог», - пояснил глава государства.

Лукашенко для журналистов - интересный собеседник. У президента свой взгляд на многие экономические и политические события в мире.

«Почему вот сейчас все ахают, охают: не тот человек пришел в США? Да нормальный пришел человек. Поэтому я просто советую вам прекратить ажиотаж в средствах массовой информации и молиться, что вот не Клинтон, а Трамп», - заявил он в ноябре.

Журналистам Лукашенко подсказывает темы, проблемы и даже заголовки к материалам. Например, почему распался Советский Союз.

«Причина распада СССР? Стирального порошка не хватало. Мне жалко было смотреть на женщин, которые стояли в очереди, чтобы купить 10-20 пачек импортного порошка, поскольку своего не хватало», - рассказал он во время общения с журналистами в ноябре прошлого года.

На 14-ю встречу приглашены представители государственных и негосударственных белорусских СМИ, интернет-порталов, зарубежных масс-медиа.

«Неудобных» вопросов для президента Беларуси нет. Корреспонденту телеканала «Мир» два года назад он с иронией рассказал, где президентские деньги лежат.

«Зарплату храню в левом ящике стола в резиденции», - поделился Лукашенко.

О личном президент всегда рассказывает с удовольствием. И про то, как траву косит, как овощи на своем огороде выращивает и за живностью ухаживает.

«Три страуса, индоутки, утки, 25 гусят к Новому году дарю людям. Затем куры китайские, куры-несушки обычные, индюки штук 10. Кроликов было 70, сейчас людям раздал, оставил только тех, которых стригут», - Лукашенко.

Без спорта Лукашенко не мыслит своей жизни. Хоккей, лыжи нужны не только для поддержания физической формы.

«Если ты не будешь заниматься спортом, то ты не сможешь отвлечься от проблем, которые у тебя в голове всегда. Есть игровые виды, хоккей. Ты отвлекаешься», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко мечтает отвлечь и своего сына, только уже от соцсетей. Своих аккаунтов у президента нет. Глава государства как родитель еще и контролирует, сколько времени проводит в интернете сын Николай.

«Страничка у меня в интернете есть, чисто официальная. В соцсетях вообще не сижу. У меня забота, как из этих сетей малыша вырвать», - признался он.

Журналисты готовят новые острые вопросы президенту и ждут новых рекордов. В 2015 году Лукашенко общался с прессой более семи часов.