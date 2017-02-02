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День сурка, 111 взяток, девочка-дерево и "шерстяной волчара" - все интересное за вчера

03.02.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Если вы сумели выбраться из Дня сурка, знайте — в этом году зверек предсказал, что весна еще нескоро. И ведь правда: на следующей неделе в Беларусь придут арктические морозы — ночью до −28 °С. Продержатся до середины февраля. А вы будьте с TUT.BY — с нами тепло.

Все самое важное за вчерашний день мы собрали в нашем коротком, но очень информативном видео.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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