Доброе утро!

Если вы сумели выбраться из Дня сурка, знайте — в этом году зверек предсказал, что весна еще нескоро . И ведь правда: на следующей неделе в Беларусь придут арктические морозы — ночью до −28 °С. Продержатся до середины февраля. А вы будьте с TUT.BY — с нами тепло.

Все самое важное за вчерашний день мы собрали в нашем коротком, но очень информативном видео.

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Все новости четверга, 2 февраля

Кстати, заметили, что январь для фотослужбы TUT.BY выдался жарким, несмотря на сильные морозы. Разные люди, истории и моменты, которые останутся в памяти, — в нашей традиционной подборке лучших кадров месяца . И не забудьте посмотреть впечатляющее видео дикой природы — это отличное начало пятницы.

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