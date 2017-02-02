Все самое важное за вчерашний день мы собрали в нашем коротком, но очень информативном видео.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Если же вам удобнее читать — вот новости, которые нельзя пропустить. Кликайте.
Напоминаем, сегодня — день «Большого разговора»: Александр Лукашенко проведет встречу с представителями общественности, а также белорусских и зарубежных СМИ. Будем держать вас в курсе каждого слова и взгляда — не переключайтесь.
Стало известно, что Путин и Лукашенко планируют встретиться в феврале на полях саммита Союзного государства. Обсуждать будут энергетическое сотрудничество. Напомним, что Москва и Минск до сих пор не достигли договоренностей по поводу формирования цены на газ и не урегулировали вопрос оплаты долга Беларуси за уже поставленные объемы.
Вчера появились слухи о том, что Минск готовится к выходу из Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, а также не исключено, что и из Союзного государства России и Беларуси. Разбирались, так ли это. Спойлер: нет, не так.
Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций с России? Ни за что не догадаетесь — Петр Порошенко. «Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет».
А Путин прокомментировал ситуацию на Донбассе, заявив, что ее обострение спровоцировано украинской стороной. «Украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии».
В Минске частники начали убирать подъезды вместо ЖЭСов — и столкнулись с серьезным недовольством жильцов. Говорят, стало грязнее, чем было. Мы спросили руководителя клининговой компании, почему так получилось, — и узнали много интересного.
Разбирались, почему в Воложине мать с дочерью выселили из общежития по суду, той пришлось вернуться в маленькую густо населенную двушку родителей — а теперь из-за плохих жилищных условий семье грозят СОПом. «Как забрать ребенка, так органы опеки у нас первые, а как защитить — так сами справляйтесь», — жалуется бабушка девочки.
А вот мистическая история: каждое лето в индийском городе Музаффарпур умирали сотни детей. Эпидемия начиналась в середине мая и заканчивалась к концу июля. И наконец ученые поняли, в чем дело.
Редкая болезнь превращает 10-летнюю девочку в «дерево». Лицо и уши Саханы внезапно начали покрываться наростами несколько месяцев назад. До этого случая синдром «человека-дерева» фиксировался только у мужчин.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вратарь сборной Беларуси рассказала нам о женском футболе, финансировании клубов, а также — реакции родителей на такое нетипичное для девочек увлечение. «Папа спокойно отреагировал, а мама все время говорила, что ноги будут кривые. Со временем все поменялось».
42.TUT.BY составил обзор самых интересных новинок, которые поступят на вооружение белорусской армии и будут предлагаться на экспорт. Среди них, например, защита для АЭС — а вдруг туда проникнут миниатюрные беспилотники, которые трудно сбить или обнаружить обычными средствами!
Вот история о том, как семья воюет с музыкальной школой в многоэтажке. «Раньше даже была такая пытка — звуком. Человека сажали в комнату, в которой непрерывно играла „музыка“. И набор неприятных звуков постепенно сводил с ума… Представьте, под моей кухней играет баян, и педагог бьет ногами в такт ритму. Под нашим залом заливаются гитары и цимбалы. Под второй комнатой учится играть целый оркестр. И вся эта какофония вплывает в нашу квартиру! На чем здесь только не играли, даже на барабане. Почему мою квартиру — давно приватизированную — превратили в камеру пыток?!» Да, не позавидуешь людям.
В стране определился очередной рекордсмен! Правда, номинация невеселая, даже криминальная — «коррупционер года» попался на 111 взятках. Кто он — читайте в нашей заметке.
Комментарии