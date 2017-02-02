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В Барановичах строители нашли два пулемета времен Великой Отечетвенной войны

03.02.2017 08:01 — Новости Общества | Tut.by  
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8 января на строительном объекте на улице Орджоникидзе обнаружили два пулемета времен Великой Отечественной войны, сообщает Барановичский ГОВД.


Фото: Барановичский ГОВД

Строители капали котлован под фундамент жилого дома. После очередного высыпанного ковша земли, работники, в обязанности которых входило доставать из земли различный мусор, заметили два железных предмета. Оказалось, что это оружие времен Великой Отечественной войны. Прораб, узнавший о находке, вызвал милицию.

В настоящее время по факту проводится проверка, назначена баллистическая экспертиза.

 
 
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В настоящее время по факту проводится проверка, назначена баллистическая экспертиза.

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