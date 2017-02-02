Первые февральские выходные в Гродненской области будут пасмурными и с мокрым снегом. Температура воздуха будет чуть ниже нуля, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Пасмурная погода сохранится на протяжении всех выходных, только в воскресенье синоптики обещают недолговременное прояснение.

В субботу, 4 февраля, в Гродно и области ожидается облачная погода. Синоптики обещают пасмурный день без осадков. Температура воздуха до -2 °C.

В воскресенье будет облачно. Ночью и утром — мокрый снег. Температура воздуха утром -2 -4°С. Днем — 0 -2°С

Погода в Гродно и области

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!