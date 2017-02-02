|
Погода в Гродно и области в выходные: мокрый снег и сплошная облачность
03.02.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Первые февральские выходные в Гродненской области будут пасмурными и с мокрым снегом. Температура воздуха будет чуть ниже нуля,
Пасмурная погода сохранится на протяжении всех выходных, только в воскресенье синоптики обещают недолговременное прояснение.
В субботу, 4 февраля, в Гродно и области ожидается облачная погода. Синоптики обещают пасмурный день без осадков. Температура воздуха до -2 °C.
В воскресенье будет облачно. Ночью и утром — мокрый снег. Температура воздуха утром -2 -4°С. Днем — 0 -2°С
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые февральские выходные в Гродненской области будут пасмурными и с мокрым снегом. Температура воздуха будет чуть ниже нуля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии