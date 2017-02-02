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В Брестской области на содержание домов-интернатов выделят более 1,7 млн рублей

03.02.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области на улучшение материально-технической базы домов-интернатов в 2017 году планируется направить более 1,7 миллиона рублей, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

На проведение реконструкции и капитальных ремонтов в стационарных учреждениях социального обслуживания региона, а также изготовление проектно-сметной документации из средств областного бюджета будет израсходовано 975 тысяч рублей. Еще 750 тысяч рублей. на эти цели предусмотрено выделить по государственной программе из республиканского бюджета.

Так, по инвестиционной программе Брестской области запланированы реконструкция комплекса зданий прачечной и столовой Городищенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Барановичском районе. Будет модернизирована система хозяйственно-противопожарного водоснабжения Коссовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Ивацевичском районе. Начнется реконструкция комплекса зданий Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Также средства предусмотрены на проектно-изыскательские работы для последующей реконструкции двух жилых корпусов Пинского психоневрологического дома-интерната и строительства столовой Шерешевского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Пружанском районе.

В 2016 году на содержание домов-интернатов Брестской было выделено 15,6 миллионов рублей. Все средства освоены в полном объеме. Параллельно с укреплением материально-технической базы стационарных учреждений там развивались новые формы социального обслуживания. В частности, в Домачевском доме-интернате для престарелых и инвалидов открыто отделение повышенной комфортности. Городищенский дом-интернат внедрил услугу социальной передышки. Все учреждения предоставляют услуги краткосрочного проживания (до 1 месяца). В прошлом году этими услугами воспользовались 124 человека (за 2015-й — 30 человек). Объем платных услуг, оказанный домами-интернатами общего типа Брестской области, увеличился к уровню 2015 года на 31%.

 
 
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В прошлом году на содержание домов-интернатов Брестской было выделено 15,6 миллионов рублей.

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