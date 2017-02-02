Согласно белорусской пословице «спытае люты, ці добра абуты» и прогнозам синоптиков, следующая неделя начнется с сильных морозов. Однако первые выходные февраля будут еще не настолько суровы и беспощадны к любителям ходить без рукавиц.





Суббота обещает быть достаточно снежной и пасмурной — весь день снег и метель. Температура воздуха ночью около -5°С, днем порядка -2°С.

В воскресенье снег прекратится, и похолодает на несколько градусов, во второй половине дня мороз усилится до -8°С. А также вечером возможен туман.

Погода в Гомеле и области