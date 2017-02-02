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Небольшой мороз и метель. Погода в Гомеле на выходные

03.02.2017 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Согласно белорусской пословице «спытае люты, ці добра абуты» и прогнозам синоптиков, следующая неделя начнется с сильных морозов. Однако первые выходные февраля будут еще не настолько суровы и беспощадны к любителям ходить без рукавиц.


Суббота обещает быть достаточно снежной и пасмурной — весь день снег и метель. Температура воздуха ночью около -5°С, днем порядка -2°С.

В воскресенье снег прекратится, и похолодает на несколько градусов, во второй половине дня мороз усилится до -8°С. А также вечером возможен туман.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Согласно белорусской пословице "спытае люты, ці добра абуты" и прогнозам синоптиков, следующая неделя начнется с сильных морозов. Однако первые выходные февраля...

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