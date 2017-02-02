﻿ Погода в Витебске в выходные: затишье перед морозами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Погода в Витебске в выходные: затишье перед морозами

03.02.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

До конца этой недели нас ожидает спокойная погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Reuters

В субботу, 4 февраля, в областном центре температура воздуха в течение суток −3…−6 °С. Облачно, без осадков.

В воскресенье в дневные часы −2…−4 °С. Небольшой снег, метель. К вечеру температура понизится до −8…−10°С.

На следующей неделе скандинавский антициклон принесет в Беларусь арктические морозы. Так, в понедельник-вторник в Витебске днем будет −14…−17°С. Морозы продержатся до середины февраля.

Погода в Витебске и области.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До конца этой недели нас ожидает спокойная погода.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Погода в Гродно и области в выходные: мокрый снег и сплошная облачность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика