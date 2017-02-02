До конца этой недели нас ожидает спокойная погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Reuters

В субботу, 4 февраля, в областном центре температура воздуха в течение суток −3…−6 °С. Облачно, без осадков.

В воскресенье в дневные часы −2…−4 °С. Небольшой снег, метель. К вечеру температура понизится до −8…−10°С.

На следующей неделе скандинавский антициклон принесет в Беларусь арктические морозы . Так, в понедельник-вторник в Витебске днем будет −14…−17°С. Морозы продержатся до середины февраля.

Погода в Витебске и области .

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