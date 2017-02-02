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Погода в Витебске в выходные: затишье перед морозами
03.02.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by
До конца этой недели нас ожидает спокойная погода,
В субботу, 4 февраля, в областном центре температура воздуха в течение суток −3…−6 °С. Облачно, без осадков.
В воскресенье в дневные часы −2…−4 °С. Небольшой снег, метель. К вечеру температура понизится до −8…−10°С.
На следующей неделе скандинавский антициклон принесет в Беларусь
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До конца этой недели нас ожидает спокойная погода.
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