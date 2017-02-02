В Брестской центральной поликлинике начала работу автоматизированная информационная система «Электронный рецепт». Этот пилотный проект — один из этапов перехода к электронному документообороту в сфере здравоохранения.



Фото: Брестский вестник

По такой форме уже работают столичные поликлиники. В начале этого года БЦП присоединилась к данному нововведению.

«Чтобы попасть в программу, нам нужно было многое сделать, например, для начала установить новую операционную систему, которая бы предусматривала определенное программное обеспечение, позволяющее работать по этой системе. Заблаговременно мы оснастили кабинет каждого врача компьютерами, заказали пластиковые карточки. В Минске работает центральный сервер, на который стекается информация со всех учреждений здравоохранения Беларуси об электронных рецептах. Их „выписывают“ участковые терапевты, по закрытому защищенному интернет-каналу данные пересылаются на сервер. Как только они туда поступили, информация становится видна фармацевтам. И человек может спокойно купить назначенный препарат в аптеке», — рассказал заместитель главного врача Андрей Мокров.

Пластик вместо бумаги

Сегодня в центральной поликлинике уже выдано около ста пластиковых карточек. А всего их десять тысяч. По словам моего собеседника, электронный рецепт в скором времени заменит бумажный. Получить специальную карточку можно только при наличии паспорта. Придя в поликлинику, нужно отправиться в кабинет медицинского статистика, заполнить стандартный бланк. Эта процедура занимает всего несколько минут.

Карточка обладает определенным идентификационным номером, на ней кроме фамилии, имени и отчества больше нет никакой информации, однако в будущем здесь будут накапливаться сведения о выписанных лекарствах. Она именная, выдается пациенту безвозмездно. Получив «пластик», нужно пойти на прием к участковому терапевту. Выслушав жалобы и проведя осмотр, врач назначит лекарства. Но вместо того, чтобы записать название препарата на привычном бумажном листке, он указывает назначение в специальной компьютерной программе. В системе «Электронный рецепт» доктор пишет название препарата, способ его применения, а также срок действия рецепта. Теперь с карточкой можно отправляться в любую государственную аптеку. Электронный документ нужно предъявить провизору, который, отсканировав штрих-код, увидит на мониторе выписанные лекарства.

На пользу всем

Любой проект начинается с введения, апробации, изучения плюсов и минусов. В чем преимущества автоматизированной информационной системы? По мнению Андрея Владимировича, переход на электронные рецепты пойдет на пользу врачам и пациентам: «Чем они выгодны врачам? Мы видим, купил пациент назначенный препарат или нет, продолжает ли он лечение. Можем проследить статистическую отчетность всех лекарственных средств. Это поможет врачам меньше заниматься бумажной работой. Пациенту ведь хочется, чтобы доктор уделил больше времени ему, а не заполнению каких-то бланков. Чем карточка полезна пациентам? Они получают пятипроцентную скидку на все белорусские лекарства и два — на зарубежные.

У людей, страдающих хроническими заболеваниями и принимающих одно лекарство длительное время, появится возможность получать рецепт дистанционно. Для этого нужно будет просто связаться со своим лечащим врачом по телефону, сказать, что препарат закончился, а доктор уже продлит действие рецепта в нужной программе. Учитывая, что некоторые люди принимают один и тот же препарат на протяжении многих месяцев, а то и лет, это большое благо, когда человек освобожден от посещения поликлиники".

— Андрей Владимирович, получить пластиковую карточку может любой желающий. А вот в какую аптеку с ней пойти?

— В настоящий момент обратная связь существует со всеми государственными аптеками. Коммерческим также предложено осуществлять подобную деятельность. Вообще, в первую очередь мы хотим охватить пластиковыми карточками инвалидов, которым обычно выписывают много рецептов. Смысл раздавать карточки людям, которые обращаются в поликлинику раз в год по поводу вирусных заболеваний? Они им, скорее всего, не очень нужны. Антибиотик повторно выписать дистанционно мы не сможем.

Сегодня активно рассказываем нашим пациентам об электронных рецептах. К сожалению, к новому всегда есть недоверие. Карточку получил, положил в кошелек. Ведь в наших кошельках много скидочных карточек чуть ли не из каждого магазина, все довольные пользуются ими. Почему бы не положить еще одну? Так или иначе за электронным рецептом будущее, а его внедрение станет этапом создания электронной карты пациента, ее разделом.

Кстати, проект «Электронный рецепт» реализуется с учетом международных наработок, а сама система построена на базе самого современного стандарта по обмену медицинским опытом.

Напомним, пока пластиковые карточки на получение виртуального рецепта выдают только в БЦП, которая расположена на улице Советской Конституции, 8.