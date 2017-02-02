В концертном зале «Витебск» 3 февраля состоится церемония награждения лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины» за 2016 год, сообщили TUT.BY в облисполкоме.

Звание получили 100 жителей региона. Они представляют разные сферы деятельности: промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ, соцзащиту, силовые ведомства, бизнес, энергетику, транспорт, физкультуру и спорт, СМИ и другие.

В частности, лауреатами стали: Леонид Козлов — директор Сенненской школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Дмитрий Лазовский — ректор Полоцкого госуниверситета (ПГУ), Любовь Левшук — настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке, Лариса Оленская — замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, Ирина Шишкова — директор Музея Миная Шмырева, Александр Хитров — ведущий фотокорреспондент БЕЛТА, Алексей Сычев — и.о. гендиректора предприятия «Нативита», Владислав Гончаров — батутист, обладатель золотой медали Олимпиады-2016, Андрей Праневич — фехтовальщик на инвалидной коляске, который получил «золото» Паралимпиады в Рио, Дмитрий Куксо — обладатель звания «Студент года — 2016».

Звание «Человек года Витебщины» присваивают с 2009 года. Это делают «с целью поощрения за заслуги в содействии проведению и реализации социальной и экономической политики государства и органов местного управления, осуществлению мер по обеспечению законности и правопорядка, за достижения в области науки, образования и культуры, активную общественную деятельность».

Лауреаты получают дипломы и денежную премию. В течение года в населенных пунктах Витебщины стоят билборды с фотографиями лучших людей региона.