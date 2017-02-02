|
В Витебске наградят 100 лучших людей региона
03.02.2017 08:58 — Новости Общества | Tut.by
В концертном зале «Витебск» 3 февраля состоится церемония награждения лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины» за 2016 год, сообщили TUT.BY в облисполкоме.
Звание получили 100 жителей региона. Они представляют разные сферы деятельности: промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ, соцзащиту, силовые ведомства, бизнес, энергетику, транспорт, физкультуру и спорт, СМИ и другие.
В частности, лауреатами стали:
Звание «Человек года Витебщины» присваивают с 2009 года. Это делают «с целью поощрения за заслуги в содействии проведению и реализации социальной и экономической политики государства и органов местного управления, осуществлению мер по обеспечению законности и правопорядка, за достижения в области науки, образования и культуры, активную общественную деятельность».
Лауреаты получают дипломы и денежную премию. В течение года в населенных пунктах Витебщины стоят билборды с фотографиями лучших людей региона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лауреаты получают дипломы и денежную премию. В течение года в населенных пунктах Витебщины стоят билборды с фотографиями лучших людей региона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии