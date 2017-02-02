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"Классная ответственна за оплату родителями коммуналки?" Папу возмутило школьное "нововведение"

03.02.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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«На днях классная прислала смс: теперь она ответственна за оплату родителями коммуналки», — обратился в редакцию TUT.BY Юрий, ребенок которого учится в одной из школ Фрунзенского района Минска. Отец возмущен: что это за нонсенс? В администрации Фрунзенского района папу просят не паниковать: требовать у родителей оплатить коммуналку педагогам не придется.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Насколько я понял, теперь учитель должна следить, чтобы родители всех детей в классе оплачивали коммунальные платежи. Мол, эта инициатива идет из ЖКХ, — рассказывает Юрий. — Мой ребенок не первый год ходит в школу, но такое сообщение мы получили впервые.

Теперь у отца вопрос: как быть учителям с теми, кто не платит?

— Ходить к родителям ученика домой? На работу? Настаивать, чтобы рассчитались? — делится предположениями мужчина. — Конечно, в классном журнале есть все данные о мамах и папах — телефоны, место работы, но у педагогов и без того дел хватает, чтобы еще и коммунальникам помогать.

В управлении образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района Минска пояснили: такая практика действует во всех школах Минска и не первый год. Направлена она на то, чтобы помочь детям, которые могут находиться в социально-опасном положении.

— Мы не имеем права контролировать никакие коммунальные платежи, нам хватает и своей работы, — поясняет Ирина Чернявская, начальник управления образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района Минска. — Иногда ЖРЭО присылает нам данные о людях, у которых очень большие задолженности за коммуналку — за три месяца, полгода. Все списки они передают с одной формулировкой: проверить, не находятся ли эти семьи в социально-опасном положении.

Ирина Чернявская рассказывает: взаимодействие между школой, медиками, милицией и коммунальниками существует давно. Все для того, чтобы защитить детей.

Так, если семья учеников попала в список злостных неплательщиков, учитель должен сходить к ним домой, посмотреть, в каких условиях живут дети, заботятся ли о них них родители.

 
Теги: Минск
 
 
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"На днях классная прислала смс: теперь она ответственна за оплату родителями коммуналки", - обратился в редакцию TUT.BY Юрий, ребенок которого учится в одной из школ...

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