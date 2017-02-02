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Журналисты подготовили вопросы для "большого разговора" Лукашенко

03.02.2017 09:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Журналисты во время "Большого разговора с президентом" планируют спросить у главы государства Александра Лукашенко о проблемах сферы ЖКХ и здравоохранения, льготном кредитовании, белорусско-российских отношениях и о многих других сферах жизни.

Встреча главы государства с журналистами и экспертами пройдет в пятницу в выставочном комплексе "Белэкспо". Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1" подчеркнула, что данный формат — не пресс-конференция, однако возможность задать вопросы президенту у журналистов обязательно будет.

Для беседы с президентом приглашены около 40 журналистов, среди которых шеф-редактор Sputnik Беларусь Олеся Лучанинова. В эфире телеканала ОНТ она обратила внимание, что ее вопрос может касаться российско-белорусских отношений.

Возможность задать свои вопросы была и у простых белорусов при помощи онлайн-сервиса на сайте БелТА. Как рассказали представители агентства, самые популярные вопросы касаются льготного кредитования, сферы ЖКХ, тарифов и декрета о социальном иждивенчестве. Самые интересные из "народных" вопросов будут заданы Лукашенко.

Один из экспертов, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев рассказал в эфире белорусского ТВ о том, что его больше всего интересует вопрос целесообразного использования государственного имущества.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора" >> 

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь главы государства заверяла, что новый формат - не совсем пресс-конференция, однако возможность задать вопрос президенту у прессы обязательно...

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