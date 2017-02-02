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В Минской области произошло две аварии на водопроводе

03.02.2017 08:51 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Две аварии на трубопроводах холодного водоснабжения произошло 2 февраля в Минской области.

По информации регионального управления МЧС, в 9 часов поступило сообщение о прорыве трубопровода диаметром 325 мм в Логойске. Без воды остались 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов. В 13 часов водоснабжение потребителей восстановлено.

Около 11 часов стало известно об аварии на трубопроводе диаметром 225 мм в поселке Озерцо Минского района. Без воды остались 18 многоквартирных и 200 частных жилых домов, детский сад и средняя школа. Через три часа водоснабжение потребителей было восстановлено.

В обоих случаях был организован подвоз воды.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Две аварии на трубопроводах холодного водоснабжения произошло 2 февраля в Минской области. По информации регионального управления МЧС, в 9 часов...

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