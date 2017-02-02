МИНСК, 3 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко рассчитывает на открытый диалог во время встречи с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ под общим названием "Большой разговор с президентом".

Мероприятие проходит в выставочном центре "БелЭКСПО", на нем присутствуют представители СМИ, политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

"Давайте обсудим все. Мы сюда собрались не ради пиара. А если будет пиар, то он должен быть воспринять народом", – сказал Лукашенко.

При этом глава государства привал присутствующих не только задавать вопросы, но и говорить о насущных проблемах страны.

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