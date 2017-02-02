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Лукашенко о "Большом разговоре": давайте обсудим все
03.02.2017 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко рассчитывает на открытый диалог во время встречи с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ под общим названием "Большой разговор с президентом".
Мероприятие проходит в выставочном центре "БелЭКСПО", на нем присутствуют представители СМИ, политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.
"Давайте обсудим все. Мы сюда собрались не ради пиара. А если будет пиар, то он должен быть воспринять народом", – сказал Лукашенко.
При этом глава государства привал присутствующих не только задавать вопросы, но и говорить о насущных проблемах страны.
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Глава государства призвал присутствующих не только задавать ему вопросы, но и говорить о проблемах Беларуси.
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