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Лукашенко о нечестных олигархах: в гробу карманов нет
03.02.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сообщать ему, если вскроются факты незаконного строительства шикарных коттеджей белорусскими бизнесменами.
© Sputnik/ Олеся Лучанинова
"Вы говорите — дворцы… Если у нас богатые люди строят незаконно, вы мне скажите об этом. Но сегодня 25 лет спустя брать шашку и сносить все… мы по такому пути не пойдем. Но если у нас уровень коррупции зашкаливает, вы должны мне об этом сказать", — сказал президент в пятницу на пресс-конференции.
Он заметил, что уже давно обозначил принципы сотрудничества государства и бизнеса. "Я когда-то говорил — не тронь чужое и не воруй у государства, и будешь жить хорошо. Еще отдай на благотворительность, и будет вообще шикарно. В гробу карманов нет", — сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что все, что построено на земле — это достояние народа, так или иначе оно будет использовано.
"Что касается ледовых дворцов — я хочу получить от них отдачу. Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси — а их миллионы — умели держать клюшку и бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки скатиться", — сказал президент.
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Главный принцип сотрудничества государства и бизнеса – не тронь чужое и не воруй, занимайся благотворительностью, считает президент.
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