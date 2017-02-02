МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сообщать ему, если вскроются факты незаконного строительства шикарных коттеджей белорусскими бизнесменами.



© Sputnik/ Олеся Лучанинова Лукашенко: говорунов и писак я отправляю в Донбасс

"Вы говорите — дворцы… Если у нас богатые люди строят незаконно, вы мне скажите об этом. Но сегодня 25 лет спустя брать шашку и сносить все… мы по такому пути не пойдем. Но если у нас уровень коррупции зашкаливает, вы должны мне об этом сказать", — сказал президент в пятницу на пресс-конференции.

Он заметил, что уже давно обозначил принципы сотрудничества государства и бизнеса. "Я когда-то говорил — не тронь чужое и не воруй у государства, и будешь жить хорошо. Еще отдай на благотворительность, и будет вообще шикарно. В гробу карманов нет", — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что все, что построено на земле — это достояние народа, так или иначе оно будет использовано.

"Что касается ледовых дворцов — я хочу получить от них отдачу. Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси — а их миллионы — умели держать клюшку и бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки скатиться", — сказал президент.