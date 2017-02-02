В Минске начинается «большой разговор с президентом» - 14-я по счету пресс-конференция Александра Лукашенко. Глава государства встречается с представителями белорусских СМИ, политиками, экономистами, общественными деятелями и экспертами. С подробностями с места событий - корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Лукашенко встречается с журналистами и экспертами в новом формате. На этот раз не журналисты пришли к нему во Дворец Независимости, а президент приехал к журналистам сюда, в Национальный выставочный центр, который в народе называют «Ромашка». Здесь работает пресс-центр, где обычно работают журналисты, освещая самые знаковые события страны.

В центре организовали огромный мультимедийный центр: шесть больших экранов, большой пресс-зал. Ведется прямая трансляция встречи главы государства с представителями общественности и средств массовой информации по национальному каналу. Мероприятие заявлено как «большой разговор с президентом» . Наверняка сегодня прозвучат десятки вопросов на самые разные темы. Что волнует журналистов и общественность? «МИР 24» узнал, какие вопросы они хотели бы задать Лукашенко.

«Как наша власть думает повысить эффективность управления государственной собствренностью», - сказал экономист Михаил Ковалев.

«Хочется спросить и о личном, хочется спросить и о белорусско-российских отношениях, о внутренней жизни страны», - говорит журналист Олеся Лученинова.

«Карты раскрывать мы не будем. Нас ждет тяжелая работа: пресс-конференция главы белорусского государства никогда не бывают короткими. Думаю, будет много информации и для вас, и для наших слушателей, и для ваших зрителей», - уверена журналист Надежда Лысенко.

На встречу пригласили около 40 журналистов из наиболее крупных государственных и негосударственных белорусских СМИ, популярных интернет-порталов, авторитетных зарубежных масс-медиа. Прозвучит сегодня в «Ромашке» и вопрос от телерадиокомпании «МИР».

Александр Лукашенко для журналистов - интересный собеседник. На многие экономические и политические события в мире у него свой взгляд. «Неудобных» вопросов для президента Беларуси нет. О личном всегда рассказывает с удовольствием. И про то, как траву косит, как овощи на своем огороде выращивает и за живностью ухаживает. Корреспонденту телеканала «МИР 24» два года назад он с иронией рассказал, где президентские деньги лежат - в левом ящике стола в резиденции.

Встреча белорусского президента с журналистами продлится не один час. В 2015 году Александр Лукашенко общался с прессой более семи часов.