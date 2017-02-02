На Беларусь надвигается похолодание . Однако в выходные еще сохранится умеренно морозная погода. Об этом рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу по юго-востоку страны снег, ночью по Гомельской области сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура ночью -3 -8°С, по северу при прояснениях -9 -11°С, днем -1 -7°С.

В Минске будет без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура ночью -4 -6°С, днем -2 -4°С.

В воскресенье, 5 февраля, погоду будет формировать в основном область повышенного давления, на юго-западе и северо-востоке скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью по юго-западу, днем преимущественно по южной половине страны кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью -3 -10°С, по северо-востоку при прояснениях до -13°С; днем -1 -8°С.

В Минске днем кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура ночью -7 -9°С, днем около -7°С.

На следующей неделе значительно похолодает. В понедельник погоду обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы. Преимущественно по юго-западу республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура в течение суток -6 -13°С, по юго-западу Брестской области -4 -5°С, в северо-восточных районах -14 -15°С, ночью при прояснениях до -18°С.

К середине недели морозы еще окрепнут: температура воздуха понизится ночью до -15 -20°С, при прояснениях -21 -24°С, по северу -25 -28°С; днем -13 -18°С, по юго-западу -8 -12°С.

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