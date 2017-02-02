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На следующей неделе синоптики прогнозируют похолодание с ночными температурами до минус 28°С
03.02.2017 10:45 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. На следующей неделе в Беларуси ожидается похолодание с ночными температурами до минус 28°С, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
По его информации, в субботу, 4 февраля, погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. По юго-востоку ожидается снег, ночью по Гомельской области сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 2—7 м/с. Температура ночью минус 3—8°С, по северу при прояснениях минус 9—11°С, днем минус 1—7°С. В Минске без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 2—7 м/с. Температура ночью минус 4—6°С, днем минус 2—4°С.
5 февраля, в воскресенье, погоду будет формировать в основном область повышенного давления, на юго-западе и северо-востоке скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью по юго-западу, днем преимущественно по южной половине страны кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 3—10°С, по северо-востоку при прояснениях до минус 13°С; днем минус 1—8°С. В Минске днем кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 2—7 м/с. Температура ночью минус 7—9°С, днем около минус 7°С.
"Очередной период морозной погоды ожидается в Беларуси на следующей неделе, похолодает. В понедельник погоду обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с юго-запада Европы", — сообщает Рябов. Преимущественно по юго-западу республики кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура в течение суток минус 6—13°С, по юго-западу Брестской области минус 4—5°С, в северо-восточных районах минус 14—15°С, ночью при прояснениях до минус 18°С.
Далее морозы окрепнут и к середине недели температура воздуха понизится ночью до минус 15—20°С, при прояснениях минус 21—24°С, по северу минус 25—28°С; днем минус 13—18°С, по юго-западу минус 8—12°С.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. На следующей неделе в Беларуси ожидается похолодание с ночными температурами до минус 28°С, сообщил начальник службы гидрометеорологических...
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