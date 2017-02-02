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Лукашенко не собирается "сносить головы" всем, кто живет в хорошем доме, но готов получить информацию о незаконном строительстве дворцов

03.02.2017 10:42 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Выступая на встрече с журналистами и экспертами 3 января, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сообщить ему факты, "если у нас солидные дома солидные люди строят незаконно".

"Но брать шашку сегодня, спустя 25 лет нашей независимости, суверенитета и сносить головы всем, потому что он живет в хорошем доме, согласитесь, это уже ушло в прошлое. Это нельзя", — заявил глава государства.

"Если вы хотите меня упрекнуть в том, что у нас уровень коррупции и беззакония такой, что некоторые там не за свой счет строят дворцы, вы мне скажите", — продолжил Лукашенко.

Его реакция на такое: "Не тронь чужое и не воруй у государства. И ты будешь нормально жить. Если очень хорошо хочешь жить, добавь к этому еще благотворительность. И в нашей стране у тебя будет все хорошо. Заработал — поделись с кем-то. В гробу карманов нет, все на тот свет не заберешь".

Президент заявил, что он счастлив, если кто-то построил дом. "Не только он, но и его дети будут жить в этом доме. Нет детей — продаст. Все что построено на земле, это достояние. Единственное, подчеркиваю, построено должно быть честно, твоим трудом, мозгами", — сказал Лукашенко.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Выступая на встрече с журналистами и экспертами 3 января, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал сообщить ему факты, "если у нас солидные...

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