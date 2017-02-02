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Лукашенко: Новых льгот в Беларуси не будет, пора забыть об этих терминах
03.02.2017 11:07 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Беларусь превратилась в страну льготников, заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ.
"Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно. Мы живем в рыночной экономике. Тем более все хотят во Всемирную торговую организацию, а вы знаете, как относятся в ВТО к льготам", — сказал он.
Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси беспрецедентное количество льгот, например для детей. По его словам, около пяти лет назад вместе с правительством попытался пересчитать и упорядочить действующие льготы, но безуспешно — из-за большого количества. "Мне пришлось их все отменить, какие бы они ни были, и сразу же ввести те льготы, которые должны быть", — рассказал президент.
По его словам, впредь государство будет предоставлять льготы только на то, что "завтра даст результат". "Станьте на место государства: у вас есть какие-то небольшие деньги, кому вы их дадите? Просто закопаете в песок или вы подумаете, что принесет эта ссуда, которую вы кому-то дадите?" — задал вопрос Лукашенко.
Государство продолжит поддерживать, к примеру, многодетные семьи, поскольку, по мнению Лукашенко, главная проблема — демографическая. Президент заявил, что стране катастрофически не хватает населения, которое, сказал он, должно быть в два или три раза больше.
Кроме того, продолжится поддержка военных, подчеркнул президент. "Они что, пойдут зарабатывать деньги на стороне? Они могут заработать и немало, но не дай бог! Поэтому мы должны обеспечить им мало-мальски существование. Мы же их готовим к войне, не дай бог. Это значит, что он в любой момент пойдет по приказу и отдаст свою жизнь. Ну так давайте дадим им возможность уголок какой-то, чтобы он мог жить и растить своих детей", — заявил Лукашенко.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Беларусь превратилась в страну льготников, заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ. "Пора...
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