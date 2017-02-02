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Лукашенко: отменим декрет о тунеядцах, когда придет время

03.02.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на сегодняшний день в обществе нет оснований раскручивать тему "тунеядцев".

"Давайте договоримся, этот декрет работает года два. Если мы с вами придем к непреклонному выводу, что это анахронизм, мы его отменим. А может, он еще много полезного принесет в нашу жизнь", — сказал Лукашенко в пятницу на пресс-конференции "Большой разговор с президентом" в Минске.

Он рассказал о том, что просил Марианну Щеткину и Наталью Кочанову в бытность их министром труда и соцзащиты и вице-премьером соответственно, разобраться в том, какие настроения в обществе по поводу декрета о предупреждении социального иждивенчества.

"И вы (Щеткина и Кочанова — Sputnik) мне тогда доложили: мы провели тщательное исследование, какая часть населения возмутилась. Я как и ожидал — это несколько тысяч человек, но очень активных. Посмотрите, кто себя записал в эту категорию, чьи жены, что за люди? И почему люди отреагировали так остро", — сказал Лукашенко.

Он заметил, что тунеядец — это советский термин, под ним понимали бездельников, ведущих асоциальный образ жизни. "А некоторые переносят это на себя. Не надо это переносить на себя", — сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что уже внесены поправки в декрет. "Мы долго думали. Вот разные случаи бывают. И тогда мы вписали туда одну формулу, которая решает все проблемы. Если ты попал в трудную жизненную ситуацию, решением сельских советов и в городе администраций ты можешь быть освобожден", — пояснил он.

Президент также обратил внимание, что не считает этот документ принуждением к труду. Если человек не хочет работать, он может не работать.

"Поэтому я считаю, что нет оснований дальше раскручивать эту тему. Мы собрали за год 12,5 миллионов рублей. Дело не в том, что мы хотим бюджет пополнить", — сказал Лукашенко, подчеркнув, что здесь он выступал с позиций обеспечения социальной справедливости.

 
Теги: Минск
 
 
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Возмущения по поводу декрета выражает очень незначительная часть общества, на сегодняшний день все спорные вопросы по декрету решены.

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