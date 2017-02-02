МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не нужно перегружать детей как в шестой школьный день, так и в другие учебные дни.

Глава государства подробно рассказал о новшествах в системе белорусского образования и шестом школьном дне. По словам президента, по субботам могут быть не только трудовые занятия, но и факультативы — "если кто-то хочет — получит углубленные знания по математике, как Щеткина (Марианна Щеткина, сенатор — Sputnik) математик у нас".

"Я закончил экономический, и не решу математическую задачу 10 класса! <…> Если надо факультативчик сегодня какой, то пусть будет 1,5 часа, не перезагружайте детей", — призвал президент.

Лукашенко рассказал о том, что следил за комментариями в СМИ касательно системы образования и задался вопросом "неужели мой хваленый коммунистический человек побежал за либералами".

"Детей нельзя перегружать, не нужно давать то, что не воспримут или то, что не нужно", — констатировал глава государства.

Белорусский лидер высказал мнение, что улучшением ситуации в образовательной сфере должен заняться ректорский корпусу.