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Лукашенко: математическую задачу 10 класса не решу
03.02.2017 11:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не нужно перегружать детей как в шестой школьный день, так и в другие учебные дни.
Глава государства подробно рассказал о новшествах в системе белорусского образования и шестом школьном дне. По словам президента, по субботам могут быть не только трудовые занятия, но и факультативы — "если кто-то хочет — получит углубленные знания по математике, как Щеткина (Марианна Щеткина, сенатор — Sputnik) математик у нас".
"Я закончил экономический, и не решу математическую задачу 10 класса! <…> Если надо факультативчик сегодня какой, то пусть будет 1,5 часа, не перезагружайте детей", — призвал президент.
Лукашенко рассказал о том, что следил за комментариями в СМИ касательно системы образования и задался вопросом "неужели мой хваленый коммунистический человек побежал за либералами".
"Детей нельзя перегружать, не нужно давать то, что не воспримут или то, что не нужно", — констатировал глава государства.
Белорусский лидер высказал мнение, что улучшением ситуации в образовательной сфере должен заняться ректорский корпусу.
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Президент призвал не перегружать школьников на факультативах и не давать им ненужные знания.
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