МИНСК, 3 янв – Sputnik. Александр Лукашенко за первый час "Большого разговора с президентом" успел ответить только на один озвученный в студии вопрос – когда в Беларуси могут быть увеличены пенсии и зарплаты.

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Все остальное время он комментировал прозвучавшее в самом начале встречи – в видеоролике с участием жителей страны. Люди на улицах задали несколько десятков вопросов, в том числе куда уходят деньги от транспортного налога, когда введут страховые медицину и перестанут строить ледовые дворцы.

"Большой разговор с президентом" проходит в выставочном центре "БелЭКСПО", на нем присутствуют представители СМИ, политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

Писак – в Донбасс

Предваряя вопросы, Лукашенко заявил, что по-прежнему считает безопасность государства самым главным приоритетом, и готов говорить об этом столько, сколько нужно.



© Sputnik/ Олеся Лучанинова Лукашенко: говорунов и писак я отправляю в Донбасс

"Читаю, слышу – ну что там Лукашенко скажет? Опять стабильность эта, безопасность… Я всех таких говорунов и писак отправляю в Донбасс. Поезжайте, приедете оттуда другими людьми", – заявил президент.

Он заметил, что сегодня не всем в мире нравится спокойная жизнь в Беларуси, поэтому в обществе как никогда нужны духовная стойкость и консолидация. При этом он подчеркнул, что не позвал на пресс-конференцию представителей так называемой пятой колонны.

"Пятой колонны здесь нет. Здесь есть люди оппозиционно мыслящие, не голосовавшие за президента, но им дорога наша страна, и с ними я готов разговаривать", – сказал он.

Кредиты брать можно, но уже нельзя

Поднять зарплаты можно в настоящее время, по словам Лукашенко, только одним способом – больше производить и продавать.

"Зарплаты и пенсии можно увеличить только когда мы в реальном секторе произведем больше и продадим подороже. Формула одна, я тут ничего не придумываю. Говорю ответственно, потому что знаю, что тут немало экономистов, и они на голову выше меня как экономисты", – отметил Лукашенко.

Другой способ повысить зарплаты – одолжить, отобрать или взять, но это, по словам президента, "не наш путь".

"Одолжить можно, но уже нельзя, задолженность приличная. Особо надеяться, что будем заимствовать и повышать пенсии и зарплаты, не стоит. Этого не будет", – сказал президент.

Прошедший 2016 год, по словам Лукашенко, был "непростым", но производительность труда была "железно выше, чем зарплаты и доходы людей". Подчеркнул глава государства и то, что по-прежнему требует довести уровень средней зарплаты до 500 долларов США.

"Не могу утверждать, что я прав, но это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он мало-мальки мог жить в системе. Все остальное не запрещается, а приветствуется – 1000, 2000 долларов, кто сколько заработает. Мы живем в рыночной экономике. Нравится она или нет – мне не очень. Но проводим опросы, и две трети выступают за рынок и свободную экономику", – подчеркнул глава государства.

В гробу карманов нет

Возвращаясь к одному из вопросов, прозвучавших в видеоролике, Лукашенко поручил сообщать ему, если вскроются факты незаконного строительства шикарных коттеджей белорусскими бизнесменами.



© Sputnik/ Олеся Лучанинова Лукашенко о нечестных олигархах: в гробу карманов нет

"Вы говорите – дворцы… Если у нас богатые люди строят незаконно, вы мне скажите об этом. Но сегодня 25 лет спустя брать шашку и сносить все… Мы по такому пути не пойдем. Но если у нас уровень коррупции зашкаливает, вы должны мне об этом сказать", – сказал президент.

Он заметил, что уже давно обозначил принципы сотрудничества государства и бизнеса.

"Я когда-то говорил: не тронь чужое и не воруй у государства, и будешь жить хорошо. Еще отдай на благотворительность, и будет вообще шикарно. В гробу карманов нет", – сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что все, что построено на земле – это достояние народа, так или иначе оно будет использовано.

"Что касается ледовых дворцов – я хочу получить от них отдачу. Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси – а их миллионы – умели держать клюшку и бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки на лыжах скатиться", – сказал президент.

Проверок для бизнеса может стать меньше

Количество проверок для предприятий частного сектора может стать меньше, но и о новых льготах просить не стоит, дал понять Лукашенко, отвечая на вопрос одного из граждан, который просил послаблений для фермеров.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко готов сократить число проверок для бизнеса

"Все критикуют – ну невозможно работать частникам, предпринимателям. Задушили, задавили… назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют. Но будет так, как с льготами, скорей всего, сократим все до минимума", – сказал президент.

Он отметил, что когда открывается новое предприятие, туда приходят с проверками органы МЧС, пожарные службы и так далее.

"Мы полностью перечеркнем эти нормативы МЧС, санитарные и так далее – и оставим только то, что необходимо. Ну, допустим, открывается новое предприятие. Пришла туда санстанция, пожарные. Приняли? И все на этом. Если что-то сгорело или взорвалось – вся ответственность на руководителя. Тогда не санстанция будет бегать, а руководитель", – сказал президент.

Детей перегружать нельзя

Лукашенко прокомментировал дебаты, которые развернулись вокруг шестого школьного дня, который министерство образования вернуло в школы. Он признался, что идея реформировать школьное образование принадлежала ему.



© Sputnik Виталий Аньков Лукашенко: математическую задачу 10 класса не решу

"Детей загрузили так, что они уже дебилизмом болеют. Надо это все выкорчевать", – заявил президент.

Обучающий процесс, по его мнению, нужно перестроить таким образом, чтобы школьники меньше время тратили на подготовку домашних заданий. "Это должно быть два часа. Но не четыре", – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что излишняя загруженность в школах и "ненужные" предметы негативно влияют на развитие умственных способностей и здоровье.

"Сегодня он в 17 лет жениться собрался, а корову от лошади, топора от молотка отличить не может", – посетовал Лукашенко, отметив при этом, что в советские времена школьников обучали прикладному труду. "Учителя в школах должны научить детей жить", – сказал президент.

Детей нельзя перегружать, заметил Лукашенко и добавил, что система образования будет отрегулирована.

Отвечая н а другие вопросы, Лукашенко также заметил, что в Беларуси достаточно помогают молодым семьям – и в плане льготного строительства, и в плане социальных выплат на детей.