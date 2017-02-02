МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что загруженность детей в школах негативно влияет на развитие их умственных способностей и здоровье.



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"Детей загрузили так, что они уже дебилизмом болеют. Надо это все выкорчевать", — заявил президент Беларуси во время пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о шестом школьном дне.

Он отметил, что учителя должны более ответственно относиться к обучающему процессу. "Надо заставить учителей работать", — сказал глава государства. По его мнению, нужно выстроить обучающий процесс так, чтобы школьники меньше времени тратили на подготовку домашних заданий. "Это должно быть два часа. Но не четыре", — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что излишняя загруженность в школах и "ненужные" предметы негативно влияют на развитие умственных способностей и здоровье. "Сегодня он в 17 лет жениться собрался, а корову от лошади, топора от молотка отличить не может", — сказал Лукашенко, отметив при этом, что в советские времена школьников обучали прикладному труду. "Учителя в школах должны научить детей жить", — сказал президент.



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Глава государства также высказался по поводу присутствия в школьных учебниках религиозного аспекта. "Я не против православия, католицизма, мусульманства. Вы же знаете мою позицию. Но я против того, чтобы в школах была религия", — сказал он.

Обращаясь к главам конфессий, которые присутствуют на данном мероприятии, Лукашенко продолжил: "Если вы хотите, то придите раз в год в школу, помолитесь. Мы вам двери не закроем. Но что вы творите, что вы ломаете детей. Школа уже настолько перегружена, что детям дышать нечем".

Президент, говоря о шестом дне для школьников и перегруженности, привел в пример обучение своего младшего сына Николая, отметив, что как отец "все испытал на собственной шкуре".