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Лукашенко: надо заставить учителей работать
03.02.2017 11:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что загруженность детей в школах негативно влияет на развитие их умственных способностей и здоровье.
© Sputnik Виталий Аньков
"Детей загрузили так, что они уже дебилизмом болеют. Надо это все выкорчевать", — заявил президент Беларуси во время пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о шестом школьном дне.
Он отметил, что учителя должны более ответственно относиться к обучающему процессу. "Надо заставить учителей работать", — сказал глава государства. По его мнению, нужно выстроить обучающий процесс так, чтобы школьники меньше времени тратили на подготовку домашних заданий. "Это должно быть два часа. Но не четыре", — сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что излишняя загруженность в школах и "ненужные" предметы негативно влияют на развитие умственных способностей и здоровье. "Сегодня он в 17 лет жениться собрался, а корову от лошади, топора от молотка отличить не может", — сказал Лукашенко, отметив при этом, что в советские времена школьников обучали прикладному труду. "Учителя в школах должны научить детей жить", — сказал президент.
© Sputnik Александр Кряжев
Глава государства также высказался по поводу присутствия в школьных учебниках религиозного аспекта. "Я не против православия, католицизма, мусульманства. Вы же знаете мою позицию. Но я против того, чтобы в школах была религия", — сказал он.
Обращаясь к главам конфессий, которые присутствуют на данном мероприятии, Лукашенко продолжил: "Если вы хотите, то придите раз в год в школу, помолитесь. Мы вам двери не закроем. Но что вы творите, что вы ломаете детей. Школа уже настолько перегружена, что детям дышать нечем".
Президент, говоря о шестом дне для школьников и перегруженности, привел в пример обучение своего младшего сына Николая, отметив, что как отец "все испытал на собственной шкуре".
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Глава государства против того, чтобы школьные программы были перегружены "ненужными" предметами.
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