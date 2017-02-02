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Президент: вопреки любому мнению буду строить катки

03.02.2017 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси продолжат строить ледовые дворцы, но от них нужно получать отдачу, заявил Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора».


Фото: president.gov.by

— Есть намеки, что президент слишком много построил этих ледовых дворцов. Я буду делать все для людей. Это не за счет зарплат и пенсий тех, кто ставил этот вопрос, — заявил президент, отвечая на вопрос о целесообразности строительства ледовых арен. — От ледовых дворцов хочу получить отдачу. Они не только для хоккея, как некоторые хотят связать с президентом. Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси, а их миллионы, умели держать клюшку, бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки кататься на лыжах. <…> Когда мы имели два катка, мы занимали 4-е место на Олимпийских играх. А сегодня мы на Олимпиаду не попадаем. Нужно получить отдачу от того, что есть.

Александр Лукашенко заявил, что «вопреки любому мнению буду строить катки, чтобы люди занимались спортом, это здоровье».

Президент также вспомнил свою недавнюю поездку в Силичи.

— Попал в детство, порадовал. Я помню, с чего мы начинали. У нас было 2 человека, которые могли спуститься с горы на лыжах. И когда я поехал в Австрии, было стыдно, — вспомнил Александр Лукашенко. — Чижу было поручено построить гору, вторую — государство построило.

 
 
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При этом от ледовых дворцов нужно получать отдачу, убежден президент.

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