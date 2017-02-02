В Минске завершилась реконструкция кафе «Монетный двор», которое принадлежит Управлению делами президента и находится на улице Советской рядом с Минфином. Изменения видны уже у входа, где установили большие макеты белорусских монет.





Реконструкция заведения на улице Советской, 7 началась весной 2016 года и должна была закончится в декабре. Однако, срок сдачи объекта немного затянулся и он открылся на днях.

Явные изменения видны уже на входе, который полностью перестроили. Кроме того, здесь обновили вывеску и установили большие макеты белорусских копеек из металла.













«У нас тут все думали, как красиво использовать монеты для оформления», — рассказали в производственно-торговом и гостиничном комплексе «Октябрьский», который управляет этим кафе и входит в структуру Управделами президента.

В заведении также изменился интерьер и время работы. Теперь оно открыто с 12 до 18.00 в понедельник и с 12.00 до 22 часов со вторника по субботу включительно.