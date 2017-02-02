В Могилев на следующей неделе придут морозы до -16°С. В выходные же будет «затишье» — всего до -6°С днем. Погода будет пасмурной.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 3 февраля, днем будет не ниже -4°С, ночью — туман.

В субботу температура воздуха не изменится: -4°С днем и -6°С ночью.

В воскресенье, 5 февраля, немного похолодает: днем до -6°С. Ночью столбик термометра упадет уже до отметки -11°С.

С понедельника придут морозы посильнее и солнечная погода. Днем -13°С, ночью — -19°С.

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