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Затишье перед сильными морозами. Погода в Могилеве в выходные
03.02.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by
В Могилев на следующей неделе придут морозы до -16°С. В выходные же будет «затишье» — всего до -6°С днем. Погода будет пасмурной.
Сегодня, 3 февраля, днем будет не ниже -4°С, ночью — туман.
В субботу температура воздуха не изменится: -4°С днем и -6°С ночью.
В воскресенье, 5 февраля, немного похолодает: днем до -6°С. Ночью столбик термометра упадет уже до отметки -11°С.
С понедельника придут морозы посильнее и солнечная погода. Днем -13°С, ночью — -19°С.
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В понедельник ожидается уже -13 градусов.
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