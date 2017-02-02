|
Лукашенко: Нам пришлось продавать детские сады в центре Минска под офисы
03.02.2017 11:36 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Из-за того что в центральных районах Минска население стареет и "не рожает детей", там пришлось продавать детские сады под офисы. Об этом заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с общественностью и СМИ, отвечая на замечание о нехватке мест в детских садах, особенно в новых микрорайонах.
"У нас получилось, что детей из Каменной Горки надо везти в центр в детский сад, где есть свободные места. В центре в садах и в школах мест предостаточно, а там (в новых микрорайонах. — БелаПАН.) — надо строить. И никуда от этого не денешься. Пришлось даже продавать некоторые детские сады в центре под какие-то офисы и так далее, а деньги перебрасывать туда, чтобы построить эту инфраструктуру", — рассказал Лукашенко.
По его словам, проблемы с нехваткой мест в детских садах будут решены. "Это ответственность перед детьми нашего государства. Эту проблему мы решаем, но не так быстро, потому что такая финансовая ситуация в стране", — подчеркнул глава государства.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Из-за того что в центральных районах Минска население стареет и "не рожает детей", там пришлось продавать детские сады под офисы. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии