Александр Лукашенко не намерен отменять декрет о тунеядстве. Об этом он заявил 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом.



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«Я считаю, что дальше нет оснований раскручивать эту тему и говорить, что это не для нашей экономики, нашего общества. Этот декрет работает 2−3 года. Давайте еще с ним поживем. Если я и вы придем к непреклонному выводу, что это анахронизм и он нам не нужен, то мы его отменим. Не спешите. Может этот документ принесет много полезного в нашу жизнь», — сказал Лукашенко.

Президент не сразу вспомнил, что недавно в документе уточнили список тех, кто не должен платить налог за неучастие в финансировании госрасходов. «Мы долго думали. Вот разные случаи бывают. И тогда мы вписали туда одну формулу, которая решает все проблемы. Если ты попал в трудную жизненную ситуацию, решением сельских советов и в городе администраций ты можешь быть освобожден», — пояснил он.

Лукашенко подчеркнул, что в декрет «О предупреждении социального иждивенчества» нет слова «тунеядец». «Если это кого-то обидело, то не я виноват, что обозвали это тунеядством», — сказал он «Тунеядец — это советский термин, под ним понимали бездельников, ведущих асоциальный образ жизни. А некоторые переносят это на себя. Не надо это переносить на себя», — добавил глава государства.

Президент также обратил внимание, что не считает этот документ принуждением к труду. «И чего беспокоится 95% населения? Вы спокойно работаете, платите налоги. Это документ касается небольшой части населения, которых мы таким образом подталкиваем, чтобы они работали. Но мы не заставляем, чтобы они работали. Если жена не хочет работать, то не надо. Но иди и заплати за услугу, эти копейки», — резюмировал официальный лидер.

Глава государства сказал, что в 2016 году налог на тунеядцев пополнил бюджет на 12,5 млн рублей. «Дело не в том, что мы хотим бюджет пополнить», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что выступает с позиций обеспечения социальной справедливости.

Декретом президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» устанавливается обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в нашей стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин.