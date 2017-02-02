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Лукашенко о шестом учебном дне в школах: Дети перегружены настолько, что им дышать некогда
03.02.2017 11:46 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Инициатива введения шестого учебного дня в школах принадлежала Александру Лукашенко и исходила из "чисто человеческих вещей". Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля.
По его мнению, дети в школах очень загружены, и не все взрослые смогут решить задачи по математике для 8-9-го классов или "даже понять, что там написано". Недавно, признался Лукашенко, он услышал, как его младший сын читает "как молитву — то ли Библию, то ли Тору, то ли Коран". Оказалось, это был учебник по литературе. "Я не против православия (вы же знаете мою позицию — там, где вы, там и я), я не против мусульманства, я абсолютно не против Корана, Библии. Но пацаненку 12 лет, что вы в этой книжке ему написали?" — спросил президент.
По его мнению, детям не стоит давать то, что они не воспринимают. Лукашенко против изучения религии в качестве отдельного предмета, но считает более эффективными разговоры с детьми о христианских и других ценностях, радикальном исламизме, а также совместные молитвы.
"У нас школа перегрузила детей настолько, что им дышать некогда. А мы же хотим, кроме школы, чтобы наши дети (это я как отец говорю) занимались немножко спортом. Для чего? Не для показухи, а для здоровья, чтобы он нормальным, здоровым, красивым рос. А если, не дай бог, у кого-то есть способность к музыке, писать картины, петь, танцевать? Где взять это время? Они и так 10 часов в школе заняты уже в седьмом классе. Я подумал: почему мы, бездельники, пять дней работаем, два — отдыхаем, а дети должны работать шесть дней, и еще на воскресенье хватает?" — рассказал Лукашенко.
В связи с этим, по его словам, было принято решение изменить учебные программы, "заставить учителя работать с учеником в школе, чтобы домашнее задание он делал даже не два часа". "У нас сегодня четыре часа, а в старших классах — пять и репетиторство! И знаете — дебилы. К 17-18 годам мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это что, нормально? Я это прошел сам, я это видел. И это надо выкорчевать. В советские времена этого не было, а если было, то маленькие элементы, никакого репетиторства", — заметил Лукашенко.
Шестой учебный день, по его словам, должен стать "спортивным днем, днем трудового обучения" и посещения факультативных занятий, но — без большой нагрузки на детей.
19 января министр образования Беларуси Игорь Карпенко подписал приказ о новых формах работы в шестой школьный день. По его словам, по субботам для учеников и родителей планируется проводить консультации по учебным предметам — своеобразные дополнительные занятия, чтобы дети лучше усвоили материал. Предполагается также разгрузить основную учебную неделю для учащихся 9—11-х классов, перенеся на субботу их факультативы. В то же время новый документ не определяет перечень конкретных мероприятий или работ, необходимых для проведения в шестой школьный день — это находится в компетенции учреждений образования.
Анастасия Солонович, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Инициатива введения шестого учебного дня в школах принадлежала Александру Лукашенко и исходила из "чисто человеческих вещей". Об этом глава...
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