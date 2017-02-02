Ученые Гомельского государственного медицинского университета (ГГМУ) занимаются разработкой технологии стимуляции репаративных процессов с применением методов биоинженерии, одной из конечных целей которой является лечение цирроза печени.

Говоря об актуальности разработки, исполнитель проекта, доцент ГГМУ Александр Скуратов отметил, что хронические заболевания печени продолжают оставаться серьезной проблемой современной медицины. Только в Беларуси ежегодно циррозом печени заболевают 1,5 тыс человек, а смертность от этого недуга составляет около 35 случаев на 1 тыс населения и не имеет тенденции к снижению.

— Единственным радикальным методом лечения остается пересадка печени, однако для многих пациентов она недоступна из-за дефицита донорских органов и высокой стоимости операции. Поэтому так актуальна разработка альтернативных подходов к лечению цирроза, — сказал Александр Скуратов.

В своих исследованиях ученые ГГМУ используют биомедицинские клеточные технологии, где материалом являются мезенхимальные стволовые клетки.

— Данные клетки имеют высокий потенциал к самообновлению, просты для выделения, культивирования и манипулирования в стерильных лабораторных условиях. Они предназначены для последующего введения в организм пациента для лечения заболеваний, — пояснил собеседник.

По словам Александра Скуратова, биомедицинские клеточные технологии занимают особое место среди приоритетных областей научных исследований во всем мире, ожидаемыми результатами которых являются создание материалов, предназначенных для восстановления нарушенной заболеванием структуры органов или тканей. А что касается цирроза печени, то перспективным направлением исследований для гомельских ученых является создание «терапевтического моста» перед трансплантацией печени путем разработки инновационных методов с использованием клеточных биотехнологий для поддержания функционирования и улучшения регенерации органа.

Уже получены предварительные итоги экспериментальных исследований, которые указывают на безопасность и эффективность технологии трансплантации стволовых клеток при лечении цирроза печени.

— И хотя исследования проводились на лабораторных животных, тем не менее, положительные результаты работы открывают для нас новую перспективную технологию с применением клеточных технологий для клинического применения при лечении пациентов с циррозом печени, — констатировал Александр Скуратов.