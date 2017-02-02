«Это была моя несчастная инициатива. Она исходила из чисто человеческих вещей, которые я почувствовал на своей шкуре, когда малыш пошел в школу, — высказался президент о шестом школьном дне . — Такие мы перегруженные, а сами работаем пять дней в неделю. А наши дети?».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Скажите, вот вы задачи по математике за 8−10-й класс можете решить? Вы даже не поймете, что там написано. Недавно случайно слышу, что читает (младший сын. — TUT.BY) что-то, как молитву — то ли Библия, то ли Коран. Говорю: «Ну-ка покажи книжку». И это в литературе! Пацаненок, 12 лет… Что вы в этой книжке ему написали? (…) Пусть меня священнослужители простят за этот пример. Ну зачем же вы тащите 10-летним детям то, что они не воспринимают и не хотят? (…)

По словам президента, у нас школа «перегрузила детей настолько, что им дышать некогда».

— А мы же хотим, чтобы наши дети занимались, кроме школы, немножко спортом. Не для показухи, для здоровья. А если у кого-то есть способности писать картины, петь, танцевать, где взять это время? Они и так заняты в школе 10 часов уже в 7-м классе. И я подумал, почему мы, бездельники, работаем 5 дней в неделю, а дети должны работать 6 дней и еще на воскресенье хватает. И было принято решение: надо заставить учителя работать с учеником, чтобы домашнее задание он делал 2 часа (у нас сегодня — 4, а в старших классах — 5, еще и репетиторство).

По мнению президента, суббота в школе должна быть спортивным днем и днем трудового обучения.

— Когда мы заканчивали школу, то знали, откуда в лампочке свет, могли хотя бы завернуть ее в патрон, отремонтировать розетку. Мы понимали уже тогда, что пальцы туда нельзя засунуть — убьет. Нас учили этому в школе, показывали, что такое рубанок, топор. Девочки — шили что-то там, готовили, а юноши своим делом занимались. Сегодня, извините меня, долбень женится, не может не то что корову от козы отличить, но и молоток от топора.

Президент рассказал, что настаивает на том, чтобы «убрать какие-то гимназические классы, когда умненьких и лучшеньких выбирали за деньги в отдельные классы».

— Кто-то хочет получить углубленные знания по математике, как Щеткина (Марианна Щеткина, сенатор, бывший министр труда. — Прим. TUT.BY) у нас — идите, а я не хочу. Я и сейчас, закончив экономический факультет, заставь меня решить математические задачи за 10-й класс, — не решу. Если нужен факультативчик — в субботу, 1,5−2 часа, не больше, не перегружая детей. Вот и ваш шестой день.