МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как предупреждал об ответственности "стекольного короля" Александра Муравьева.

"Я его предупреждал об ответственности, он мне обещал, что все будет в порядке, но он начал жульничать", — рассказал Лукашекно на пресс-конференции "Большой разговор с президентом" в пятницу в Минске.

"Я ему тогда сказал — не сделаешь, сядешь в тюрьму. Он мне в ответ засмеялся. Было вложено 20 миллионов. Он вложил 20 миллионов, а потом через фирмочки начал крутить- мутить. Думал, что я австриец, ты мне, Лукашенко, ничего не сделаешь", — сказал президент.

Также глава государства рассказал, что когда ситуация с оздоровлением "Мотовело" зашла в тупик Муравьев вышел на руководство Мингорисполкома с предложением приватизировать землю, на которой расположено предприятие.

"Он уже приходит к Ладутько (Николай Ладутько ранее возглавлял Мигорисполком — Sputnik), а Ладудько ко мне с этими вопросами. И когда все рухнуло, я отправил Ладутько руководить "Мотовело", — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил важности ответственности бизнесменов за свои слова, особенно тех, кто выходят на уровень общения с президентом.

"Если ты влез на уровень президента, выполняй обещанное. Все говорят, что у нас диктатура. Так бойся этой диктатуры", — сказал он.

30 января суд Фрунзенского района Минска приговорил одного из бывших владельцев ОАО "Мотовело" и бывшего председателя наблюдательного совета стеклозавода "Елизово" Муравьева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества .

Суд признал Муравьева виновным по всем статьям предъявленного обвинения и назначил ему по ч. 4 ст. 209 девять лет лишения свободы, по ст. 210 "Хищение" — девять лет лишения свободы, за неуплату налогов по ч. 2 ст. 243 — шесть лет лишения свободы.

Путем сложения и поглощения наказания в совокупности бизнесмен приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, также ему назначена конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности.