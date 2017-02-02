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Воспитание и образование детей — это прежде всего задача родителей, а потом уже государства, считает Лукашенко

03.02.2017 12:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Воспитание и образование детей — это прежде всего задача родителей, а потом уже государства, заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ, отвечая на вопрос о возможности введения дополнительных пособий для детей.

По его мнению, такого количества льгот и пособий для детей, как в Беларуси, нет больше нигде в мире.

"Вот уже все думают, раз я родила детей, пусть Лукашенко их берет и воспитывает, это его дети. Я готов, но только сыграть свою роль от имени государства. Воспитание, образование детей — это прежде всего родители, семья, а потом уже школа, государство и т.д., — сказал он. — Я не знаю, какие еще нужно добавить льготы детям. Я когда-то распорядился детям до двух лет даже питание бесплатное выдавать. Сейчас его получают несколько десятков тысяч детей".

В свою очередь бывшая министр труда и соцзащиты, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина сообщила, что сегодня в стране 11 видов детских пособий, не считая льгот по жилью и детским садам. Так же, по ее словам, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до трех лет есть только в Беларуси, даже в России он оплачивается полтора года. "На детские пособия уходит около 2% ВВП в год, только у нас они привязаны к средней заработной плате по стране, и только у нас пособие получают все, независимо от того, работают или нет", — сказала она.

Однако, заявил Лукашенко, семьи, нуждающиеся в помощи государства, всегда могут обратиться в исполком или к депутатам в индивидуальном порядке.

"У нас есть отдушина, — сказал он. — Если кому-то нужна помощь, обратитесь в райисполком. Если у них не будет возможности помочь, а надо, то есть депутаты, которые сразу проинформируют и президента в том числе. У нас эта связь хорошо работает".
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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