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Лукашенко поручил навести порядок в Академии управления
03.02.2017 12:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко поручил навести порядок в Академии управления при президенте Беларуси. Поручение было дано 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.
Обсуждая вопрос о проблемах при трудоустройстве выпускников высших учебных заведений, глава государства отметил, что некоторые выпускники хотят сразу по окончании вуза "без знаний, или с теми знаниями, которые дают наши вузы", получить высокооплачиваемую работу. Он, в частности, раскритиковал некоторых выпускников Академии управления: "Как посмотрю, кто там учится и заканчивает. И что? Затратили деньги, а где эти люди? Я главе Администрации поручил немедленно заняться этой академией и привести ее в чувство, разработать новые планы и набирать туда только перспективных управленцев, которые как минимум будут изучать там экономику, право и иностранный язык изучать", — сказал Лукашенко.
"Председателем райисполкома стал, в службу безопасности президента пришел, в Администрацию пришел: тебе надо в академию, ты перспективный управленец. Ну, закончил академию, и где он сегодня?" — задал вопрос президент.
При этом он подчеркнул, что в Беларуси законодательно закреплено первое место для выпускников бюджетных отделений вузов. "Назовите страны, где есть подобные решения. Вы можете передо мной поставить вопрос: закон есть, а он не выполняется. Тогда я буду разбираться", — добавил Лукашенко.
По его словам, многие выпускники, не имея опыта, "хотят стать Мошенским (Александр Мошенский — основатель компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт". — БелаПАН.)". Он отметил, что Мошенскому около 50 лет. "Вы хотите такими стать? Но чудес не бывает. Поэтому надо идти по специальности: педагога, юриста, экономиста (девать их сегодня некуда), журналиста и так далее. Иди и работай. Ведь тебе первое место по специальности государство дало — иди и работай, не рвись сразу и не думай, что тебе сразу миллионы посыпятся в карман", — призвал молодежь глава государства.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко поручил навести порядок в Академии управления при президенте Беларуси. Поручение было дано 3 февраля на встрече с...
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