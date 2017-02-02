﻿﻿ Лукашенко поручил навести порядок в Академии управления. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко поручил навести порядок в Академии управления

03.02.2017 12:02 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко поручил навести порядок в Академии управления при президенте Беларуси. Поручение было дано 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.

Обсуждая вопрос о проблемах при трудоустройстве выпускников высших учебных заведений, глава государства отметил, что некоторые выпускники хотят сразу по окончании вуза "без знаний, или с теми знаниями, которые дают наши вузы", получить высокооплачиваемую работу. Он, в частности, раскритиковал некоторых выпускников Академии управления: "Как посмотрю, кто там учится и заканчивает. И что? Затратили деньги, а где эти люди? Я главе Администрации поручил немедленно заняться этой академией и привести ее в чувство, разработать новые планы и набирать туда только перспективных управленцев, которые как минимум будут изучать там экономику, право и иностранный язык изучать", — сказал Лукашенко. 

"Председателем райисполкома стал, в службу безопасности президента пришел, в Администрацию пришел: тебе надо в академию, ты перспективный управленец. Ну, закончил академию, и где он сегодня?" — задал вопрос президент.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси законодательно закреплено первое место для выпускников бюджетных отделений вузов. "Назовите страны, где есть подобные решения. Вы можете передо мной поставить вопрос: закон есть, а он не выполняется. Тогда я буду разбираться", — добавил Лукашенко. 

По его словам, многие выпускники, не имея опыта, "хотят стать Мошенским (Александр Мошенский — основатель компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт". — БелаПАН.)". Он отметил, что Мошенскому около 50 лет. "Вы хотите такими стать? Но чудес не бывает. Поэтому надо идти по специальности: педагога, юриста, экономиста (девать их сегодня некуда), журналиста и так далее. Иди и работай. Ведь тебе первое место по специальности государство дало — иди и работай, не рвись сразу и не думай, что тебе сразу миллионы посыпятся в карман", — призвал молодежь глава государства.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко поручил навести порядок в Академии управления при президенте Беларуси. Поручение было дано 3 февраля на встрече с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Это была моя несчастная инициатива". Президент рассказал, каким должен быть шестой школьный день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика