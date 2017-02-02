У арестованного за хулиганство жителя районного центра милиционеры обнаружили целый арсенал оружия, которое тот хранил по месту жительства и в тайнике недалеко от деревни Коротковичи, сообщает МВД .

Мужчина был задержан в декабре 2016 года. Всего сотрудники милиции обнаружили 119 минометных и противотанковых мин, 39 артиллерийских снарядов, 108 гранат, 83 запала, 69 взрывателей, 20 кг тротила, 5 кг пороха и 2,6 тыс. патронов различного калибра.

В отношении мужчины Жлобинский РОСК возбудил уголовное дело. Ведется следствие.