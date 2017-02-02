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Задержанный за хулиганство мужчина хранил в лесу под Жлобином склад боеприпасов
03.02.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by
У арестованного за хулиганство жителя районного центра милиционеры обнаружили целый арсенал оружия, которое тот хранил по месту жительства и в тайнике недалеко от деревни Коротковичи, сообщает
Мужчина был задержан в декабре 2016 года. Всего сотрудники милиции обнаружили 119 минометных и противотанковых мин, 39 артиллерийских снарядов, 108 гранат, 83 запала, 69 взрывателей, 20 кг тротила, 5 кг пороха и 2,6 тыс. патронов различного калибра.
В отношении мужчины Жлобинский РОСК возбудил уголовное дело. Ведется следствие.
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В отношении жителя районного центра Жлобинский РОСК возбудил уголовное дело. Ведется следствие.
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