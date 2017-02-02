Александр Лукашенко «по-человечески» объяснил, как и о чем договаривался с бизнесменом и инвестором Александром Муравьевым, когда тот попросил доверить ему «Мотовело». Напомним: 30 января суд приговорил бизнесмена к 11 годам колонии и конфисковал акции предприятия.



Александр Муравьев и Александр Лукашенко на «Мотовело». Фото: president.gov.by

— Там же на уровне президента вопрос решался. Он же (Александр Муравьев. — Прим. TUT.BY) ко мне приполз. Я ему обеспечил все: от крыши до поддержки самой реальной. И он начал жульничать. Пообещал 20 миллионов вложить (в «Мотовело». — Прим. TUT.BY), создать прекраснейшее предприятие… А что такое велосипед для народа? Я из этого исходил. «20 миллионов вложу, федерацию возглавлю, я это сделаю». Хорошо. Но имей в виду — ответишь… Не сделаешь — сядешь в тюрьму. Он засмеялся: «Что вы, Александр Григорьевич. Стеклозавод «Елизово» — сколько я там был (Александр Муравьев возглавлял стеклозавод «Елизово». — Прим. TUT.BY).

Дальше, по словам Александра Лукашенко, бизнесмен начал «мутить, крутить, думал, что никто не узнает».

— «20 миллионов вложу…» Что он сделал? Он туда якобы вложил — через какие-то фирмочки, посредники. И так далее… Думал, мол, австриец — поэтому тут все возможно. Лукашенко боится, чтоб инвестиции не ушли — ничего с ним не сделает. Ну в конце концов мы смотрели-смотрели за этим предприятием… И он уже пришел к председателю горисполкома (тогда — к Николаю Ладутько. — Прим. TUT.BY) c предложением продать эти земли, потому что неперспективное развитие велосипедного производства. Ладутько ко мне и начинает его поддерживать. И когда все рухнуло — я Ладутько туда отправил генеральным директором. Вот то, что вы не знаете. Вот так это было по-человечески.

Президент добавил, что не был сторонником того, чтобы Александра Муравьева посадили, но напомнил ему о договоренностях.

— Если только у тебя обнаружат нарушения закона и мошенничество — я тебя защищать не буду. И он сел. Все было просто. Ты влез на уровень президента, ты обещал — выполняй. Где-то не получилось — не ври. Я же президент, у нас же диктатура, авторитаризм и так далее… Так ты же бойся этой диктатуры.