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"Иногда напоминает театр абсурда". Зампред Мингорисполкома раскритиковал контролеров общепита

03.02.2017 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий раскритиковал работу контролирующих органов, когда те закрывают общепит практически при первом нарушении и работают ради отчетности, а не ради результата. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Доморацкий говорит, что на сегодняшний день есть проблема с мини- и летними кафе, когда те сталкиваются с проверками.

— Получается, что одной рукой открываем предпринимателям двери: приходите, работайте, развивайтесь, другой — контролирующие службы закрывают их практически при первом нарушении.

Естественно, работать с нарушениями нельзя, но прежде чем радикально наказывать, надо где-то подсказать, чему-то научить, считает Доморацкий.

— К безупречной работе надо стремиться, но делать это стоит постепенно и разумно. Скажем, в последнее время участились замечания по акцизным маркам. Иногда ситуация напоминает театр абсурда: при проверке вскрывается заводская упаковка со спиртными напитками и на одной из бутылок отклеилась акцизная марка. Проверяющие сразу же пишут предписание, что товар продается без акциза. При этом сама марка находится рядом с бутылкой. Мы же на самом деле должны работать не для отчетных галочек, а оказывать содействие бизнесу, развивать его сообща.

 
Теги: Минск
 
 
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Доморацкий также привел примеры, когда контролеры работают "для галочки".

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