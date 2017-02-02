Минск, 3 февраля. Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.



"Надо изучить, Игорь Анатольевич, вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем", — сказал он. (В 2013 году в Беларуси были возбуждены уголовные дела в отношении гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и главного акционера компании Сулеймана Керимова. При этом Баумгентнер был задержан в Минске, а Керимов объявлен в международный розыск.)



По словам Лукашенко, когда Данкверт "побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит". "Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта: или крышуют, или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры", — сказал глава государства.



Лукашенко отметил, что Россия закупает 7 млн тонн молока. "Мы поставляем чуть больше 4 миллионов, 3 миллиона еще свободно. Зачем блокировать белорусский товар? Нам же надо его продать, чтобы заплатить вам за газ. Мы на этом не наживаемся", — сказал он.



Белорусский руководитель также сообщил, что после введения Россией продуктового эмбарго Беларусь пообещала не пропускать санкционные товары через границу. "Но если мы получаем сырье (про молоко, яблоки, рыбу они говорят и прочее), мы перерабатываем его. Это уже другой товар. Мы поставляем исключительно белорусское. Причем, как в советские времена, на экспорт качество должно быть идеальным", — пояснил он.

Лукашенко назвал российские перерабатывающие предприятия "дореволюционными". "Нам страшно на них зайти. Они далеки от наших модернизированных перерабатывающих предприятий. И они это признают", — отметил он.



Глава государства подчеркнул, что не переправляет транзитом в Россию санкционные товары. "Случались тут у нас дельцы (это не отследишь), кто-то там чего-то переклеил, переписал накладную квитанцию. Но это только мизер, сотая процента. Это было и есть всегда, мы с этим боремся", — сказал он.

По словам Лукашенко, такая ситуация возможна, потому что "таможенники в России и прочие договариваются с нашими". "Те за бесценок берут товар, везут, деньги здесь же делят. Там же свободный рынок, частная экономика, никто ничего не контролирует, там за взятку все можно сделать. Вот к чему привели эти запреты. Они научились их обходить, особенно если коррупционная страна", — добавил белорусский руководитель.

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Сергей Королевич, БелаПАН.