Появление пограничной зоны на белорусско-российской границе Лукашенко считает «чисто политическим выпадом». Об этом он заявил во время «Большого разговора» с журналистами и экспертами 3 февраля.



Фото: president.gov.by

Президент прокомментировал решение России создать пограничную зону из-за того, что Беларусь отменила визы для граждан 80 стран. Напомним, безвизовый режим заработает с 12 февраля. Он будет действовать только 5 дней и только для тех, кто прибывает через Национальный аэропорт «Минск».

Лукашенко обратил внимание, что глава ФСБ подписал приказ о создании пограничной зоны 29 декабря, на 11 дней раньше, чем он сам подписал указ о безвизовом режиме.

— Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы? Мы имеем право принимать кого хотим в страну. Мы себя позиционируем как центр всей цивилизации, всей Европы. Как же центр может быть изолирован? Но главное в том, что мы разрешили людям приехать на 5 дней без визы через один аэропорт в Минске. Какая от этого угроза национальной безопасности России?

Президент напомнил, что у Беларуси и России существует общий список невъездных. По его словам, в нем около полутора миллионов человек, при этом только около ста тысяч — лица, нежелательные для пребывания в Беларуси.

— И везде, где бы он ни въезжал, пробили через компьютер — нет, дорогой, до свидания, ты невъездной. Ничего не изменилось в этом плане. В чем дело? «Они без нас приняли решение», — предположил реальную причину президент. — Мы имеем право, мы суверенная и независимая страна. Более того, мы согласовали с ними это.

Лукашенко напомнил, что Беларусь никогда не закрывала границу от россиян, в том числе во время войны на Кавказе. Вспомнил он и о чеченцах, которые в прошлом году застряли в Бресте, безуспешно пытаясь получить статус беженцев в Польше.

— Поляки их позвали, те приехали, а они их выкинули на нашу территорию, целый состав, 100 человек. Мы их обогрели, разместили, накормили, помыли в Бресте. Они там рожали и моим именем называли детей. Это россияне.

Лукашенко считает, что пограничная зона — это чисто политический выпад.

— Нельзя этого делать. Они что, лучше защищают границу, чем мы? В тысячу раз хуже.