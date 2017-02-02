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Лукашенко о решении России создать погранзону на границе с Беларусью: "Нельзя этого делать"
03.02.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Президент прокомментировал решение России создать пограничную зону из-за того, что Беларусь
Лукашенко обратил внимание, что глава ФСБ подписал приказ о создании пограничной зоны 29 декабря, на 11 дней раньше, чем он сам подписал указ о безвизовом режиме.
— Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы? Мы имеем право принимать кого хотим в страну. Мы себя позиционируем как центр всей цивилизации, всей Европы. Как же центр может быть изолирован? Но главное в том, что мы разрешили людям приехать на 5 дней без визы через один аэропорт в Минске. Какая от этого угроза национальной безопасности России?
Президент напомнил, что у Беларуси и России существует общий список невъездных. По его словам, в нем около полутора миллионов человек, при этом только около ста тысяч — лица, нежелательные для пребывания в Беларуси.
— И везде, где бы он ни въезжал, пробили через компьютер — нет, дорогой, до свидания, ты невъездной. Ничего не изменилось в этом плане. В чем дело? «Они без нас приняли решение», — предположил реальную причину президент. — Мы имеем право, мы суверенная и независимая страна. Более того, мы согласовали с ними это.
Лукашенко напомнил, что Беларусь никогда не закрывала границу от россиян, в том числе во время войны на Кавказе. Вспомнил он и о чеченцах, которые в прошлом году
— Поляки их позвали, те приехали, а они их выкинули на нашу территорию, целый состав, 100 человек. Мы их обогрели, разместили, накормили, помыли в Бресте. Они там рожали и моим именем называли детей. Это россияне.
Лукашенко считает, что пограничная зона — это чисто политический выпад.
— Нельзя этого делать. Они что, лучше защищают границу, чем мы? В тысячу раз хуже.
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